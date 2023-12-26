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متفرقات

امرأة ترفع دعوة على طبيب.. أجرى لها أكثر من 30 عملية في يوم واحد

Lebanon 24
26-12-2023 | 16:00
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رفعت امرأة من ولاية مينيسوتا الأميركية دعوى قضائية ضد طبيب أسنانها،  بدعوى أنه تركها مشوهة وفي حالة صعبة، بعد أن أجرى لها عدة عمليات في زيارة واحدة فقط.

وحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، فإن كاثلين ويلسون تزعم، في دعواها المدنية المرفوعة الخميس الماضي في محكمة مقاطعة هينيبين، أن كيفين مولدريم أجرى لها 8 عمليات لتيجان للأسنان و4 للقنوات الجذرية و20 حشوة خلال 5 ساعات ونصف فقط، في يوليو 2020.
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ونتيجة لذلك، تقول ويلسون إنها عانت من "الألم والحرج والتشويه والحزن"، واضطرت إلى حجز عدة مواعيد مع أطباء أسنان آخرين لإصلاح ما وصفته بـ"الفوضى".

إضافة إلى ذلك، ادعت كاثلين أن مولدريم أفرط في استخدام التخدير وقام بتزوير سجلاتها الطبية لتجنب تحمل المسؤولية.



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