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أمر غير متوقّع حصل مع طفل في المطار خلال عيد الميلاد... إليكم ما جرى

Lebanon 24
26-12-2023 | 13:46
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غادر صبي عمره 6 سنوات على متن رحلة لقضاء عطلة عيد الميلاد لزيارة جدته في جنوب غرب فلوريدا، غير أنه وجد نفسه على متن طائرة مختلفة لينتهي به الأمر في أورلاندو في ولاية فلوريدا على بعد نحو 260 كيلومترا.
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ووصلت جدة الطفل ماريا راموس إلى مطار فورت مايرز، جنوب غرب فلوريدا الدولي، لاستقبال حفيدها الذي كان يسافر لأول مرة من فيلادلفيا، ليبلغها مسؤولو المطار أن حفيدها ليس على متن رحلة خطوط سبيريت الجوية-الاقتصادية منخفضة التكلفة.

وقالت ماريا: "ركضت داخل الطائرة ووصلت للمضيفة، وسألتها: أين حفيدي؟". وأضافت: "لقد تم تسليمه إليك في فيلادلفيا؟" فردت المضيفة: "لا، ليس معي أطفال".

بعدها تلقت الجدة اتصالا هاتفيا من حفيدها من مطار أورلاندو يخبرها أنه قد هبط هناك.
 
وقالت شركة "سبيريت نيوز" إن الصبي كان تحت رعاية وإشراف أحد موظفي الخطوط الجوية طوال الوقت، رغم صعوده رحلة متجهة عن طريق الخطأ إلى أورلاندو.

وقال البيان إنه بمجرد اكتشاف الخطأ، أبلغت شركات الطيران الأسرة بذلك. (سكاي نيوز)
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