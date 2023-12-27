Advertisement

منوعات

100 "بابا نويل" ينشرون الفرح والبهجة في مترو موسكو (فيديو)

Lebanon 24
27-12-2023 | 04:35
A-
A+
Doc-P-1145785-638392740149007541.jpg
Doc-P-1145785-638392740149007541.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهد مترو الأنفاق في موسكو فعاليات مميزة للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة، كان من بينها فعالية ضمت "100 بابا نويل" اجتمعوا لتقديم عروض فنية وتوزيع الهدايا التذكارية على الناس.
نظمت الفعالية اليوم الأربعاء إذ ارتدى 100 شخص زي بابا نويل وتنقلوا عبر خطوط مترو الأنفاق في موسكو، وقدموا التهاني والهدايا التذكارية للناس بمناسبة حلول العام الجديد.
بدأت الاحتفالية في محطة مترو "نيجغورودسكايا"، حيث نظّم المشاركون "فلاش موب" مميز ضم رقصات فنية جماعية أدوها على أنغام أغاني رأس السنة، وأصبح الـ "فلاش موب" الذي نظموه هو الأكبر من حيث عدد المشاركين خلال هذه الفترة في مترو موسكو.

 
وتنقل المشاركون بهذه الفعالية بأزيائهم الحمراء عبر محطات المترو المختلفة، والتقطوا صورا مميزة مع الركاب، وقدموا لهم 15 ألف لعبة وهدية تذكارية. (RT)
 
Advertisement

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:10 | 2023-12-27
05:35 | 2023-12-27
05:15 | 2023-12-27
04:41 | 2023-12-27
03:59 | 2023-12-27
02:09 | 2023-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24