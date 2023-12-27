100 "بابا نويل" ينشرون الفرح والبهجة في مترو موسكو (فيديو)

شهد مترو الأنفاق في موسكو فعاليات مميزة للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة، كان من بينها فعالية ضمت "100 بابا نويل" اجتمعوا لتقديم عروض فنية وتوزيع الهدايا التذكارية على الناس.

نظمت الفعالية اليوم الأربعاء إذ ارتدى 100 شخص زي بابا نويل وتنقلوا عبر خطوط مترو الأنفاق في موسكو، وقدموا التهاني والهدايا التذكارية للناس بمناسبة حلول العام الجديد.

بدأت الاحتفالية في محطة مترو "نيجغورودسكايا"، حيث نظّم المشاركون "فلاش موب" مميز ضم رقصات فنية جماعية أدوها على أنغام أغاني رأس السنة، وأصبح الـ "فلاش موب" الذي نظموه هو الأكبر من حيث عدد المشاركين خلال هذه الفترة في مترو موسكو.





وتنقل المشاركون بهذه الفعالية بأزيائهم الحمراء عبر محطات المترو المختلفة، والتقطوا صورا مميزة مع الركاب، وقدموا لهم 15 ألف لعبة وهدية تذكارية. (RT)