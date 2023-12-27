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فكرة غريبة للغاية جذبت السياح إلى اليابان.. السوشي بحبة واحدة!

Lebanon 24
27-12-2023 | 09:37
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اشتهر مطعم ياباني في منطقة أساكوسا القديمة بالعاصمة طوكيو، بصنع لفائف سوشي صغيرة جداً، وصفها بأنها "الأصغر في العالم"، وذلك باستخدام حبة أرز واحدة، وفقا لتقارير محلية.

ويبذل العاملون في مطعم "سوشيا نو نوهاتشي"، جهودا كبيرة لإعداد تلك اللفائف الصغيرة للغاية، إذ يقول رئيس الطهاة، هيرونوري إيكينو، إن الفكرة خطرت له عام 2002، عندما سأله أحد الزبائن عن أصغر سوشي بإمكانه صنعها، ليرد فورا: "ستكون بحجم حبة الأرز".
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ولإثبات أنه أنه لا يمزح، أمضى إيكينو سنوات  إلى أن تمكن من تحقيق الفكرة الغريبة، وليحصل بعدها المطعم على شهرة عالمية جذبت السياح من مختلف أنحاء العالم.

تسببت سلسلة من المزحات في مطاعم سوشي يابانية، منها مثلاً مراهق يلعق أصابعه ثم يلمس قطعة من السمك النيء على الحزام الناقل، في انهيار أسهم عدد من شبكات المطاعم في البورصة، وأدت إلى دعاوى قضائية، مثيرة تعليقات غاضبة على الإنترنت.

ومع ذلك، فإن المطعم يقدم تلك الوجبة لخمسة زبائن في اليوم على الأكثر، بسبب صعوبة إعداد تلك اللفائف، مع وجود استثناءات لبعض الزوار الأجانب الذين قدموا من بلدان بعيدة لتجربة "أصغر سوشي" في العالم.

وقال هيرونوري إيكينو لموقع محلي: "لقد حضرت سائحة من السويد إلى اليابان فقط لتجربة هذا الطبق الفريد، وقد انهمرت دموعها من الفرح عندما رأته".

ابتكر علماء يابانيون طريقة للتحقق من جودة السوشي، الطبق الأشهر في البلاد، مستخدمين نفس التقنية المستخدمة لفحص الأجنة في أرحام الأمهات، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية.

ومن الملفت أن طبق السوشي الصغير لا يمكن طلبه وحده، إذ يقدم "مجانا" مع وجبة عادية من نفس الطعام، والتي تبلغ تكلفتها حوالي 50 دولارا.

ويعتبر البعض أن تلك حيلة ذكية من المطعم الذي يشتهر بأطباقه اللذيذة، لأن الزبون سيكون مجبرا أن يطلب وجبة عادية توفر طبق"السوشي الصغير" كإضافة دون مقابل.
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