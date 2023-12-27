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السبب لا يُصدق.. قتل زوجته بالتنسيق مع والدته

Lebanon 24
27-12-2023 | 12:30
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أدين رجل بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى في حادث إطلاق النار على والدة طفلته، ويقول المدعون إنه ارتكب الجريمة لأنه اعتقد خطأً أن الضحية البالغة من العمر 18 عامًا قد أصابته بمرض منقول جنسيًا.

 

وأكدت وثائق المحكمة التي حصلت عليها مجلة PEOPLE أن كيث أجي، البالغ من العمر 20 عامًا، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل بروكلين سيمز مع سبق الإصرار.

 

وقُتلت سيمز بالرصاص أثناء عملها في هوم ديبوت في بينساكولا بولاية فلوريدا في 11 آب الفائت.

 

وتم القبض على كيث في يوم إطلاق النار. كما تم القبض على والدته، شيلا أجي، 50 عامًا، في مقاطعة واشنطن بولاية ألاباما، ووجهت إليها تهمة القتل بعد أيام من الحادث بزعم مساعدة كيث في التخطيط للجريمة. 

 

 وكان كيث متحمسًا لقتل سيمز لأنه يعتقد أنها أصابته بمرض منقول جنسيًا، ولكن بعد قراءة الحكم في محاكمة كيث، قدمت الولاية أدلة تثبت أن سيمز لم تكن مصابة بمرض منقول جنسيًا.   ( lbc)

  

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