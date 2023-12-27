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طلبت من أولادها الزحف تحت قطار متحرك.. وهذا ما حلّ بهم

Lebanon 24
27-12-2023 | 16:00
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حُكم على والدة الفتاة التي توفيت أثناء محاولتها الزحف تحت قطار خامل بدأ يتحرك، بالسجن لمدة ست سنوات، وفقًا لسجلات المحكمة.

 

وقالت الشرطة إنه تم القاء القبض على جوي فرانسيس كولينز في كانون الأول 2018 في فريسنو بولاية كاليفورنيا، ووجهت إليها تهمة إساءة معاملة الأطفال بعد أن طلبت من ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات الزحف تحت القطار حتى يتمكنوا من ركوب الحافلة على الجانب الآخر من المحطة.

 

كما قالت الشرطة إن الفتاة، جويانا هاريس، توفيت بعد لحظات، بعد أن تبعت شقيقها البالغ من العمر 9 سنوات، الذي كان يزحف للتو تحت القطار، والذي أصيب بجروح، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

 

وتشير سجلات المحكمة إلى أن كولينز أدينت بتهمتين تتعلقان بإساءة معاملة الأطفال وتعريضهم للخطر في تشرين الأول، وتم الحكم عليها يوم الثلاثاء الفائت. 

 

وقالت كولينز: "لا يمر يوم من دون أن أندم فيه على أي شيء من الذي ارتكبته، وأطلب رحمتك حتى لا أضطر إلى الذهاب إلى السجن". 

 

وفي وقت اعتقالها، زعمت شرطة فريسنو أن كولينز طلبت من ابنتها "الإسراع" عند الزحف تحت القطار. ( LBC)

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