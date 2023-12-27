خرجت في موعد غرامي ولم تعد... هذا ما حدث للشابة العشرينية

يُفضل أن يظل جاك شيبرد، المتهم بقتل الشابة شارلوت براون، خلف القضبان حتى يُكشف حقيقة الأحداث التي أدت لوفاتها، بحسب ما طالب والدها.

وألقى شيبرد باللوم جزئيًا على شارلوت ،24 عاما، بعد حادث غرق الزورق خلال موعدهم الرومانسي في 2015 ببريطانيا، مُشيرًا إلى أن سلوكها كانت السبب وراء الحادث.

وأكد والد شارلوت، غراهام براون، على ضرورة معرفة الحقيقة الكاملة من قبل شيبرد، قائلاً: "لا ينبغي إطلاق سراح جاك شيبرد حتى يخبرنا بالحقيقة".

بعد ذلك، تم تسليمه إلى المملكة المتحدة وتم الحكم عليه بالسجن لمدة سنوات بسبب جرائم سابقة.

رغم أنه من المُتوقع إطلاق سراحه قريبًا، يُظل شيبرد موضع انتقاد وشكوك، خصوصًا من قبل جراهام الذي يروي تفاصيل سلوكه السابق والذي يُظهر نقصًا في احترامه للقانون. ( LBC)