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ركع على ركبة واحدة.. أخرج الخاتم من جيبه ثم أصيب بصدمة

Lebanon 24
28-12-2023 | 10:00
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أصبح عاشق إيطالي سيئ الحظ مشهورًا لأسباب خاطئة بعد أن ظهرت لقطات مصورة عبر تيك توك، للحظة المؤلمة التي زُعم أن صديقته رفضت فيها عرض زواج قدمه لها.

 

وتابع أكثر من 13 مليون شخص بالفعل مقطع فيديو تم تحميله على تيك توك عشية عيد الميلاد، يُظهر العاشق المثير للشفقة  المعروف فقط باسم فاليريو  وحبيبته، وهما يرقصان على فيا كوندوتي الرومانسية في روما، بينما يغنيها التينور المحلي.

 

وبعد ذلك، نزل روميو على ركبته المنحنية ليقدم خاتم الخطوبة الخاص به، بينما تصفق حشود المتفرجين فرحة.

 

وسرعان ما تنحرف هذه الإيماءة العامة الرومانسية عن مسارها، حيث تتوسل المرأة المذعورة إلى عشيقها الغافل أن يقف.

 

"لم أكن أتوقع ذلك. لم أكن مستعدة. ولكن هل هذا هو سبب مجيئنا إلى روما؟"، تسأل المرأة باللغة الإيطالية.

 

"ولكن هل الاجابة هي نعم أم لا؟" يرد الرجل الإيطالي بلغته الأم، قبل أن ترد الصديقة: "لا".

( LBC)

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