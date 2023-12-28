برج السرطان

على الصعيد المهني





على الصعيد العاطفي

Advertisement حافظ على قوة علاقتك بشريك حياتك، ولا تنصت لمن يحاولون إثارة المشاكل بينك وبينه، حتى تظل علاقتكما مستقرة وتشعر بالسعادة والحب. ابحث عن شغفك طوال الوقت واتبعه حتى تحقق المزيد من النجاحات فى عملك، وإياك والاستسلام للكسل والخمول حتى لا تتراجع للخلف.على الصعيد العاطفيحافظ على قوة علاقتك بشريك حياتك، ولا تنصت لمن يحاولون إثارة المشاكل بينك وبينه، حتى تظل علاقتكما مستقرة وتشعر بالسعادة والحب.

على الصعيد الصحي

حافظ على صحتك ومارس التمارين الرياضية بشكل يومي، وإياك والاستسلام للكسل والخمول مرة أخرى حتى تحافظ على صحتك.







برج الثور

على الصعيد المهني

مولود برج الثور لكي تصل لكل ما تتمنى فيجب عليك أن تعمل بجد حتى وإن تطلب منك العمل لوقت إضافي وتعاون مع زملائك حتى تصل لنتائج مرضية.



الصعيد العاطفي

الأوضاع بينك وبين الحبيب تتحسن، وهذا ما يشعرك بالارتياح، وتتحسن الأمور بسبب اهتمامك به وإعطائه جزءا من وقتك.



على الصعيد الصحي

يجب عليك إعطاء نفسك وصحتك قسطا من الراحة، وتجنب السهر، ونم باكرا حتى لا ترهق نفسك أكثر من اللازم.



برج الميزان

على الصعيد المهني

بجب على مولود برج الميزان ألا يؤجل عمل اليوم إلى الغد كي يتجنب حدوث المشكلات، والاستفادة من الوقت بسرعة لإنهاء المهام المطلوبة.



على الصعيد العاطفي

مولود برج الميزان لا تجعل الأقارب أو أحد أصدقائك يتدخلوا بينكما، حتى لا تأخذ العلاقة مجرى آخر وتحدث مشاكل فاجعلا مشاكلكما خاصة.



على الصعيد الصحي

ابتعد عن التدخين والتزم الصمت لفترات كى لا تعرض صحتك للتعب، مارس التمارين الرياضية وتناول المشروبات المغذية.



برج الجوزاء

على الصعيد المهني

تعاون مع رؤسائك على ابتكار أفكار مميزة ومختلفة فى عملك، وإياك أن تفرض رأيك على من حولك، حتى تنجح فى عملك وتحقق المزيد من الإنجازات.



على الصعيد العاطفي

اعترف بحقيقة مشاعرك للشخص المميز فى حياتك، حتى تبدأ معه علاقة عاطفية جديدة، كنت تتمناها طوال الوقت.



على الصعيد الصحي

احرص على شرب العصائر الخالية من السكر، ولا تفرط فى تناول الأطعمة الدسمة حتى تحافظ على رشاقتك مع مرور الوقت.

برج الأسد



على الصعيد المهني

التزم بقواعد العمل طوال الوقت، ولا تستهين بها حتى لا تتعرض للعقوبات من رؤسائك فى، كما عليك ابتكار أفكار مميزة ومبتكرة فى عملك.



على الصعيد العاطفي

اهتم بشريك حياتك وبأطفالك وخصص لهم بعض الوقت خلال يومك المزدحم حتى يشعرون باهتمامك، وإياك وأن تتجاهلهم مرة أخرى.



على الصعيد الصحي

مارس التمارين الرياضية المناسبة لصحتك وعمرك ولا تتجاهل بعض الأمور الصغيرة، التى قد تؤثر على صحتك بشكل سلبى مع مرور الوقت.



برج العقرب

على الصعيد المهني

اهتمامك بأدق التفاصيل فى عملك، فحرصك على ابتكار العديد من الأفكار المميزة، جعلك في المقدمة دائماً، وتستطيع منافسة من حولك دون منازع.



على الصعيد العاطفي

حبك الشديد لشريك حياتك وحرصك على التودد له طوال الوقت والتقرب منه، والجلوس معه لأطول فترة ممكنة جعل حياتكما سعيدة ومستقرة وهادئة.



على الصعيد الصحي

ممارستك الدائمة للتمارين الرياضية، وحرصك على اتباع نظام غذائى صحى ساعدك فى الحفاظ على صحتك، وجعلك تشعر بالحيوية والنشاط.



برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج العقرب خلال الفترة المقبلة أن يظل يبدع ويبتكر فى عمله لأنه مميز، ويمارس التمارين الرياضية بشكل يومى.





برج الدلو

على الصعيد المهنى

حرص مولود برج الدلو على التقدم فى العمل منحك ثقة رئيسك فى العمل، وأكسبك السمعة الحسنة الطيبة.



على الصعيد العاطفي

على مولود برج الدلو المحافظة على شريك حياته، وإعطاؤه جزءا من وقته حتى لا يشعر بالخنقة، وربما تصل الأمور للانفصال فكن حذرا وتعامل بحرص.

على الصعيد الصحي

الفترة القادمة سوف تتخلص وتتعافى تماما من الأوجاع التى كنت تعانى منها الفترة السابقة، لأنك اتبعت جدولا يوميا لتنظيم روتين صحتك فهذا أمر جيد للغاية.





برج الحمل

على الصعيد المهني

اجعل شعارك فى العمل النجاح وتحقيق ذاتك وتحقيق حلمك ووصولك لمكانة عالية، اعمل بجدية وإخلاص حتى تحقق كل ما تخطط له وتحلم به.



على الصعيد العاطفي

مولود برج الحمل الفترة المقبلة بعدك عن الشريك وانشغالك عنه لفترة قد يسبب له الحزن والوحدة، فحاول ألا تبتعد عنه حتى لا يشعر بالملل.



على الصعيد الصحي

يجب على مولود برج الحمل المشي لمدة 30 دقيقة يوميا، فهذا مفيد جدا لصحتك.





برج القوس

على الصعيد المهني

تحاول دائمًا أن تعتمد على مساعدات الآخرين فى محيط العمل، حاول أن تعتمد على نفسك وتتخلص من المساعدات حتى تكون إنسانًا يستطيع أن يحقق أحلامه بدون عقبات.



على الصعيد العاطفي

الحياة العاطفية بالنسبة لك هى محور حياتك، حاول أن تحافظ على دفء علاقاتك العاطفية حتى تكون متوازنًا نفسيًا فى باقى نواحى حياتك، فى الأيام المقبلة امنح شريك حياتك بعض الوقت للشعور بالرومانسية.



على الصعيد الصحي

تعرضت فى الفترة السابقة لبعض المشاكل الصحية، حاول أن تتلقى الأدوية اللازمة حتى تتعافى سريعًا ولا يكون للمشاكل الصحية مكان فى حياتك من جديد.



برج العذراء

على الصعيد المهني

تحاول قدر الإمكان التخلص من الأزمات التى تعاني منها على مستوى العمل، لكنك رغم كل هذه الأزمات تجد صعوبة فى التعامل مع كل من حولك، فكن أكثر هدوء وذكاء.



على الصعيد العاطفي

علاقتك بالحبيب غير مستقرة إلى حد كبير، لكنك رغم كل هذا الإحباط تبحث عن مخرج لأزمتك معه، لتجد طريقاً مختلفاً تماماً.



على الصعيد الصحي

أوضاعك الصحية جيدة، لكن عليك ألا تخالف تعليمات الأطباء، واستمع إليهم جيداً، حتى لا تخسر أكثر مما خسرت.





برج الحوت

على الصعيد المهني

يحمل هذا اليوم وعودًا وسعادة ما وانتصارًا على بعض المصاعب، شرط أن تتحلى بالدبلوماسية والليونة والصبر.



على الصعيد العاطفي

يوم هادئ عمومًا ويكون مناسبًا للبدء بعلاقة عاطفية رومانسية بعيدًا عن الأجواء الصاخبة استمتع به.



على الصعيد الصحي

حاول السير فى مخطط ترفيهي لكى تبقى الأجواء جميلة وممتعة تخفف عنك ضغوط العمل والحياة.

برج الجدى

على الصعيد المهني

ربما تبدأ اليوم فى العمل على أحد المشروعات الفنية والإبداعية، ويشاركك أحد الأصدقاء المفضلين لديك فى هذا العمل لتحصلا معًا على الأرباح الكثيرة.



على الصعيد العاطفي

قد تشعر بحالة من الحنين إلى الماضى وربما ترى البعض يعود إلى الوراء، وترى أن مزاجك العام يميل إلى الرومانسية، حاول أن تتماشى مع هذا المسار.

على الصعيد الصحي

قم بحزم أمتعتك واذهب فى رحلة ترفيهية بعيدًا عن أجواء العمل والضغوط التى يسببها، حتى تتمكن من الحفاظ على حالتك الصحية من التدهور.