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ماذا يفعل الملك تشارلز في الرابعة فجراً؟

Lebanon 24
30-12-2023 | 00:00
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كشفت الممثلة الإنجليزية السابقة صوفي وينكلمان، وزوجة اللورد فريدريك وندسور- نجل إبن عم الملكة إليزابيث الراحلة الأمير مايكل كينت، عن عادات الملك تشارلز الثالث.


وأشارت وينكلمان إلى أن الملك "نشيط جداً"، إذ يعمل طوال اليوم ويتناول عشاءً سريعاً وينام ثم يستيقظ الساعة الرابعة صباحاً ليبدأ بكتابة الرسائل لأنه "يراه الوقت المناسب للاهتمام بالتفاصيل الصغيرة والتوصل إلى حلول رائعة"، حسب وصفها. أما في أحيان أخرى فيسهر لوقت متأخر في كتابة الرسائل، خاصة عندما يكون يومه التالي مزدحماً بالارتباطات الملكية.
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وعن روتين الملك تشارلز الثالث الصباحي، قالت إنه على الفطور، يتناول خبزاً إنجليزياً محلي الصنع، إضافة إلى صحن من الفاكهة الطازجة والقليل من العصائر الصحية. وعندما يضطر إلى السفر، يصطحب معه "صندوق الإفطار"، بما في ذلك 6 أنواع من العسل.


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