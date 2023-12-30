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هل سيصبح "البراز البشري" بديل وقود الطائرات؟

Lebanon 24
30-12-2023 | 07:24
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في خطوة رائدة نحو تقليل البصمة الكربونية للطيران تمكنت شركة بريطانية من تطوير وقود طائرات ثوري مشتق بالكامل من الفضلات البشرية.

وتوضح شركة Firefly Green Fuels، أن هذا الوقود المبتكر هو نتاج عملية بارعة تحول الفضلات البشرية إلى مادة تعرف بالخام الحيوي والتي تشترك في الخصائص الكيميائية مع النفط الخام.
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وأثبتت الفحوصات أن هذا الكيروسين الحيوي الجديد يحمل تركيبة كيميائية متطابقة تقريبا لوقود الطائرات الأحفوري التقليدي

وتوضح الشركة، أنها تأخذ الفضلات البشرية من شركات معالجة وتنقية المياه وتضعها في مفاعل عالي الضغط، وبالتالي تحصل على "الخام الحيوي" بعد عملية التكرير.

ويشرح المدير التنفيذي لشركة Firefly Green Fuels، أن البراز والنفايات البشرية الأخرى هي "مادة خام رخيصة ووفيرة"، علاوة على ذلك، "لن تنفد أبدا".

وأشار إلى أن إنتاج هذا الوقود له أهمية كبيرة لأنه يمثل بديلا قابلا للتطبيق وصديقا للبيئة، حيث قدمت وزارة النقل في المملكة المتحدة منحة بحثية بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني لدعم هذا المشروع.
المصدر: روسيا اليوم
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