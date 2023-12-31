الأبراج المترابعة.. تعرفوا عليها وعلى تأثيرها على الابراج

يكشف وجود المربع في مخطط الولادة عن صراع داخلي فيما يتعلق بجوانب الحياة. هذا هو السبب في أن الجانب المربع سلبي في علم الفلك. الكواكب والنقاط التي تتفاعل مع بعضها البعض في المربع لا تتطابق أبدًا بسبب عناصر الأبراج غير المتوافقة. ولكن نظرًا لأن لديهم نفس الوضع، فإنهم يجدون أنفسهم دائمًا في طريق مسدود غير قادرين على الفوز على الآخر. فما هي الأبراج المترابعة وما هو معناها وتاثيرها على الأبراج؟

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عندما يكون هناك كوكبان أو نقطتان في المخطط الفلكي على مسافة 90 درجة عن بعضهما البعض، فإن الجانب الذي تم إنشاؤه بينهما يسمى مربعًا فلكيًا. تحدث مثل هذه الارتباطات دائمًا مع الأبراج غير المتوافقة، لكنها تشترك دائمًا في نفس الطريقة.على سبيل المثال، يفصل برج السرطان والميزان مسافة 90 درجة عن بعضهما البعض على دائرة الأبراج، مما يشكل مربعًا فلكيًاً. برج السرطان برج مائي بينما برج الميزان برج هوائي، لكن كلاهما برج أساسي. وهذا يعني أن كل برج يمكن أن يشكل مربعًا مع برجين آخرين يبعدان عنه بمقدار 90 درجة.هناك ثلاثة أنواع من المربعات الفلكية؛ الأساسية والثابتة وقابلة للتغيير. المربعات الأساسية تقع بين برجي الحمل، الميزان، السرطان والجدي. المربعات الثابتة تقع بين الأسد، الدلو، الثور والعقرب. المربعات القابلة للتغيير تقع بين القوس، الجوزاء، العذراء والحوت.على سبيل المثال، إذا كان لديك عطارد في برج الحوت يشكل جانبًا مربعًا والشمس في برج الجوزاء، فإن الطريقة التي يعمل بها عقلك وذكاؤك ستكون دائمًا غير ملائمة للأهداف التي ترغب في تحقيقها في الحياة. سيتم إحباط رغبات برج الجوزاء في أن يكون جزءًا من شبكة اجتماعية بسبب عادة برج الحوت المتمثلة في جذب الناس في محادثات عميقة للغاية حول الحياة والروحانية، على الرغم من أنك قد التقيت بهم منذ بضع ثوانٍ فقط، مما يجعلك تظهر على أنك غريب الأطوار من قبل المجموعة.مثال آخر، يشكل القمر في برج الثور والزهرة في العقرب وعطارد في الأسد مربعًا ويصبح عبارة عن فوضى عارمة من الرغبات التي لم تتحقق والانزعاج الشديد داخليًا. يريد الثور أن يبقى آمنًا ومستقرًا، ويريد العقرب أن يلاحق الأشرار، ويريد الأسد أن يصبح مليارديرًا كبيرًا. يشعر كل من القمر والزهرة في هذه الحالة بالحرج من رغبات عطارد السرية. لذلك يحاولون صرف انتباههم عن السعي لتحقيق مثل هذا الحلم الكبير من خلال القتال فيما بينهم حول ما إذا كان ينبغي عليهم الاستقرار أو تجربة نوع من الرومانسية لمرة واحدة في العمر. ولكن ليس هناك مفر من الأسد وعطارد.مثال آخر، الشمس في برج الحمل والسرطان في الزهرة والمشتري في الميزان، والعقدة الشمالية في برج الجدي. يريد برج الحمل أن يكون مستقلاً ومعتمدًا على نفسه وناجحًا، ويفضل أن يكون رائدًا أو الأول في شيء ما. لكن كوكب السرطان يريد أن يتم الاعتناء به وبناء منزل رعاية مع شريك مريح يومًا ما. الميزان مقتنع بأنه بحاجة إلى شركاء لتكوين ثروة. ويريد الجدي أن يصبح القائد الكبير يومًا ما ولكنه خائف جدًا من متابعة هذا الحلم.في النهاية، إذا كان لديك جانب مربع فلكي في مخطط ميلادك أو في مخطط التوافق الخاص بك مع شخص آخر، فإن الشيء الذي يجب أن تتذكره هو أن الطريقة الوحيدة لمواجهة هذا الجانب هي أن تلتقي كلتا الطاقتين في منتصف الطريق وتكتشف بطريقة ما طريقة للتغلب على هذا الجانب والعمل على إنجاحه.