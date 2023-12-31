قبلة رأس السنة.. هذه حكايتها وأصلها

التقبيل ليلة رأس السنة هو تقليد يعود إلى العصر الروماني، والسبب وراءه كان تعزيز الروابط بين الأصدقاء والغرباء، والفكرة وراء القبلة هي جلب الحظ للشخص الذي يقدم القبلة خلال العام المقبل.

واعتقد البعض أن الخرافة نشأت من الثقافات القديمة، ومتجذرة في الفولكلور الألماني، الإنكليزي وغيرها من الثقافات.

ويمكن العودة بالتقليد التاريخي إلى الرومان، الذين كانوا ينغمسون في حفلة للاحتفال الوثني كان يُدعى "ساتورناليا" في نهاية شهر كانون الأول، وتضمنت الاحتفالات الأزياء والأعياد الفخمة.

كذلك، اعتقد البعض أن إعطاء شخص ما قبلة عند منتصف الليل هو نسخة أكثر ترويضًا من هذا التقليد القديم. بالإضافة إلى ذلك، كان التقبيل في منتصف الليل أيضًا تقليدًا خلال عصر النهضة، عندما كانت الحفلات التنكرية شائعة في جميع أنحاء أوروبا.

وفي منتصف الليل، يزيل المحتفلون أقنعتهم، وكانت القبلات وسيلة لتطهير بعضهم البعض من الشر، وكانت طريقة لبدء العام الجديد بسجل نظيف.

( LBC)