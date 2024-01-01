سيدة إيطالية توفيت بسبب فاتورة المياه.. أكثر من 10 آلاف دولار

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توفيت مسنّة إيطالية بعدما أمضت 40 يوماً في المستشفى، عندما تم خصم فاتورة مياه تبلغ قيمتها نحو 17 ألف دولار جزئياً من حسابها المصرفي.وأصيبت كاترينا جيوفينازو (88 عاماً) بنوبة قلبية، بعد وقت قصير من قراءة زوجة ابنها لها تفاصيل الفاتورة، التي تم دفع نصفها من الحساب في بنكها في كامبوروسو بمقاطعة إمبيريا، في 14 تشرين الأول.