عروس تثير غضب معازيمها بتصرف لا يصدق: هذا ما فعلته!

وُصفت امرأة مخطوبة بأنها "رخيصة ومبتذلة" لأنها فرضت على العائلة والأصدقاء رسومًا لا تقل عن 65 دولارًا لحضور حفل زفافها.

وتم الكشف عن استراتيجية فواتير العروس المجهولة من قبل أحد الحضور الذي توجه إلى موقع Reddit ليسأل عما إذا كان من الخطأ توقع أن يقوم الضيوف بتغطية تكاليف الزفاف.

وكتب: "واحدة من أصدقائي المقربين ستتزوج وتفرض رسومًا على ضيوفها لحضور حفل الزفاف... كنت أعلم دائمًا أنها رخيصة، لذا فأنا لست متفاجئًا بطريقة ما"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وادعى مستخدم Reddit أنه تلقى الدعوة عبر البريد، والتي تتطلب دفع 65 دولارًا إذا كان الرد على الحضور بـ "نعم".

وكتب: "إنها لا تذكر حتى سبب الرسوم، ولكن بعد البحث على غوغل، تقول إنها تشمل الطعام والموسيقى والديكورات والمكان... لذا فهم يريدون حرفيًا أن يدفع ضيوفهم مقابل الزينة."

وأضاف أن الضيوف الذين يرغبون في تناول الطعام في حفل الاستقبال سيضطرون إلى صرف أموال إضافية. وإذا أرادوا المبيت في المكان، فسيتم تحصيل 100 دولار إضافية منهم.

مع تضمين الهدية، قال إنهم يتوقعون أن يكلفهم حفل الزفاف أكثر من 400 دولار.

"الأمر هو أنني أعلم أن لديهما المال"، قال الصديق غاضبًا من العروس والعريس. “لقد ورثت العروس الكثير من المال من جدتها مقدمًا، ولديهما منزل، وخطيبها مهندس، ولديهما قارب، ويقومان حاليًا بتجديد منزلهما." (LBC)