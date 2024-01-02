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هذه الوظائف والمهن الأكثر طلبًا خلال الـ 2024

Lebanon 24
02-01-2024 | 11:00
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نشرت وسائل إعلام روسية نتائج استطلاعات للرأي، أجرتها مواقع مختصة لمعرفة آراء المواطنين في البلاد حول المهن التي ستكون مطلوبة في سوق العمل عام 2024.

 

وتبعا للاستطلاعات التي أجرتها مواقع التوظيف "Rabota.ru" و"SberPodbor" الروسية فإن 66% من المشاركين في الاستطلاعات كان رأيهم بأن المهن المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات هي التي ستكون الأكثر طلبا في سوق العمل عام 2024، فيما أشار 38% من المصوتين إلى أن مهنة الطب ستكون المهنة الواعدة والمطلوبة.

 

وأشار 43 % من المصوتين إلى أن المهنتين المذكورتين ستحظيان بأفضل رواتب في سوق العمل.

 

وبينت نتائج الاستطلاعات أيضا أن 31% من المواطنين الروس يعتبرون التخصصات الهندسية والتخصصات المرتبطة بتقنيات النانو ستكون مطلوبة في سوق العمل، فيما رأى 28 % من المصوتين أن الاختصاصات المرتبطة بمجال البناء ستكون هي الاختصاصات الواعدة.

 
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و22 % من المشاركين بالاستطلاعات صوتوا لصالح الاختصاصات المتعلقة بمجالات الإحصاء، و14% ذهبت أصواتهم لصالح اختصاصات التسويق، ورأى 12% من المشاركين أن الخيار سيرجح لصالح مهن المحاماة ومهن التصميم. ( روسيا اليوم)

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