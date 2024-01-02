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الشمس ستبدو أكبر من المعتاد.. هذا ما ستشهده الأرض غداً

Lebanon 24
02-01-2024 | 12:14
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أفاد المكتب الإعلامي للقبة السماوية في موسكو بأن الشمس ستبدو يوم غد الأربعاء أكبر بنسبة 3 بالمئة من المعتاد لأن الأرض ستكون في أقرب نقطة منها.

وأفاد المكتب إلى أن المسافة بين الأرض والشمس في يوم 3 كانون الثاني ستكون 147 098 988 كلم (0,983296 وحدة فلكية).
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ووفقا لبيان المكتب سيكون القطر الظاهري لقرص الشمس في الساعة 3.38 بتوقيت موسكو يوم غد الأكبر خلال العام، حيث سيظهر أكبر مما يكون في مطلع شهر يوليو بنسبة 3 بالمئة عندما تفصل الأرض عن الشمس أكبر مسافة.
 
 
وكما هو معرف تدور الأرض حول الشمس في مدار إهليليجي بسرعة متوسطة 29.765 كلم في الثانية، وتكمل دورة كاملة في 365 يوما و6 ساعات و9 دقائق و10 ثواني. وتسمى النقطة الأقرب في مدار كوكبنا إلى الشمس بـ "الحضيض الشمسي"، وتمر بها الأرض في شهر كانون الثاني من كل عام، حيث في هذه اللحظة تكون المسافة بين الأرض والشمس أكبر بقليل من 147 مليون كيلومتر. أما أكبر مسافة بين الأرض والشمس فتكون في مطلع شهر يوليو من كل عام وتبلغ أكبر من 152 مليون كيلومتر.
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