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متفرقات
في مشهد مريب.. شقيقتان تلقيان بأنفسهما من شرفة منزلهما بمصر
Lebanon 24
02-01-2024
|
23:00
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ارتابت لحظات ذهول وذعر أهالي حي الكوثر بمحافظة سوهاج بصعيد مصر مساء أمس(الثلاثاء) بعد مشاهدتهم قيام شقيقتين بإلقاء أنفسهما من شرفة شقتهما بالدور التاسع، الواحدة تلوى الأخرى في منظر بشع.
وسقطتا جثتين هامدتين على الأرض، بعد إصابتهما بكسور في جميع أنحاء الجسد، وتم نقلهما إلى المستشفى كجثث هامدة.
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وبتكثيف التحريات وسماع أقوال شهود العيان والجيران، تبين أن الفتاتين "مي ح" 34 عاماً، لديهما أمراض نفسية منذ سنوات، وتخضعان للعلاج النفسي، مما أدى إلى عدم زواجهن، وإصابتهما بأمراض نفسية خطيرة.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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