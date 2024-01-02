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جريمة غامضة... العثور على جثتي طبيب مصري وزوجته بشقتهما في القاهرة

Lebanon 24
02-01-2024 | 23:44
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شهدت منطقة المعصرة جنوب العاصمة المصرية القاهرة جريمة غامضة، حيث عثرت أجهزة الأمن على جثتي طبيب وزوجته مقتولين في شقتهما.
وتلقت السلطات بلاغا من جيران الطبيب بانبعاث رائحة كريهة من شقة الطبيب وعدم وجود أحد داخلها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ، واقتحمت الشقة لتعثر على جثتي الطبيب وزوجته مقتولين وملقيان داخلها.
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وعاينت أجهزة الأمن الشقة لمعرفة ظروف الجريمة وملابساتها وكيفية دخول الجناه ودوافعهم، كما تم استجواب شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على تفاصيل الواقعة ومعرفة آخر من تردد على الضحايا.
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق حيث كلفت أجهزة الأمن بتكثيف جهودها لكشف ملابسات الحادث. (العربية)
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