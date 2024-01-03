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والسبب البرياني.. "معركة حرب" في أحد المطاعم

Lebanon 24
03-01-2024 | 16:00
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اندلعت مشاجرة جماعية في الهند بين الموظفين في أحد المطاعم والزبائن الذين اشتكوا من البرياني غير المطبوخ جيدا.

 

وتظهر لقطات مروعة من خارج المطعم النوادل وهم يضربون بمقابض المماسح، بينما يرد رواد المطعم بإلقاء الكراسي على الموظفين.

 

وفي التفاصيل، كانت الأسرة تتناول الطعام في فندق غراند في أبيدس، حيدر أباد، في 31 كانون الأول 2023 عندما اشتكوا للموظفين بشأن جودة البرياني الذي يتم تقديمه لهم.

 

واكتشفوا أن الطعام قد تم إعادة تسخينه للتو وإعادته إليهم عندما طلبوا استبداله، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

 

واندلع جدال قبل أن يبدأوا في قتال بعضهم البعض.

 

ويزعم النوادل أن العملاء ألقوا الكراسي عليهم، بينما تم تصويرهم وهم يخرجون من المطعم بالعصي ويضربون الناس.

 

ويبدأ المقطع بإظهار الموظفين محتشدين حول مدخل المطعم داخل الفندق، في مواجهة العائلة. 

 

ومع ذلك، بدأ اثنان من النادلين يرتديان قمصانًا بيضاء في التلويح بأعمدة طويلة فوق درابزين تجاه العملاء، الذين شوهدوا وهم يحتمون على درج يؤدي الى نقطة بعيدة عن المكان.

 

وفجأة، اهتزت الكاميرا، التي كان يحملها أحد الأشخاص على الدرج، بينما كانت الكراسي والأشياء الثقيلة الأخرى تنهمر على العملاء.

 

ومن الصعب معرفة من هو الشخص من خلال اللقطات الفوضوية، لكنها تنتهي بقيام الرجال بإرشاد العملاء بعيدًا عبر الفندق.

 

وقدمت الأسرة شكوى وأوقفت الشرطة الاتصالات بالنوادل والزبائن المشاركين في الشجار.

( LBC)

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