19
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
19
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
شخصية عربية على قائمة "فوربس" لأقوى الرؤساء التنفيذيين.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
04-01-2024
|
04:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
للعام الثالث على التوالي استطاع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن يحجز لنفسه مكانًا على مجموعة فوربس ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2023.
وقد ضمت قائمة فوربس هذا العام 100 قائد أعمال من جنسيات مختلفة من القيادات التنفيذية لأهم المؤسسات التي تساهم في مسيرة نمو اقتصاديات الشرق الأوسط، وجاء اختيار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في المركز الخامس عشر ضمن القائمة في قطاع الخدمات اللوجستية.(روسيا اليوم)
Advertisement
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سيكون الأقسى منذ عام 1950: لبنان سيدخل في عز الشتاء القطبي.. استعدوا للمنخفضات والعواصف في هذا الموعد
Lebanon 24
سيكون الأقسى منذ عام 1950: لبنان سيدخل في عز الشتاء القطبي.. استعدوا للمنخفضات والعواصف في هذا الموعد
01:47 | 2024-01-04
04/01/2024 01:47:33
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. بيانٌ مهم من هيئة إدارة السير
Lebanon 24
للمواطنين.. بيانٌ مهم من هيئة إدارة السير
11:45 | 2024-01-03
03/01/2024 11:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة جداً عن صالح العاروري قبل اغتياله في بيروت.. التفاصيل لافتة!
Lebanon 24
معلومات مثيرة جداً عن صالح العاروري قبل اغتياله في بيروت.. التفاصيل لافتة!
14:00 | 2024-01-03
03/01/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نبأ عن عملية إغتيال في صيدا.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
نبأ عن عملية إغتيال في صيدا.. ما حقيقته؟
15:15 | 2024-01-03
03/01/2024 03:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
صوتٌ قوي.. هذا ما جرى فوق بيروت قبل قليل!
Lebanon 24
صوتٌ قوي.. هذا ما جرى فوق بيروت قبل قليل!
14:41 | 2024-01-03
03/01/2024 02:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
06:00 | 2024-01-04
أسترالية تجمع الحيوانات المنوية من جثة زوجها وتخزنها.. اليكم القصة الصادمة!
03:40 | 2024-01-04
لن تصدقوا ماذا فعل بصديقه وشقيقه.. ليلة دامية بأحد أشهر مطاعم مصر!
02:00 | 2024-01-04
طائرة اليابان المحترقة.. هذا ما كشفته آخر التحقيقات
01:00 | 2024-01-04
فيديو يثير موجة انتقادات واسعة.. مذيع ظهر على الهواء والذباب يملأ رأسه
23:29 | 2024-01-03
إنقض على القاضية وبدأ بضربها.. بالفيديو: هذا ما حدث داحل إحدى قاعات المحكمة
22:50 | 2024-01-03
برجك اليوم
فيديو
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
04/01/2024 14:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
04/01/2024 14:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
00:08 | 2023-12-30
04/01/2024 14:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24