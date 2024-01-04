شخصية عربية على قائمة "فوربس" لأقوى الرؤساء التنفيذيين.. تعرفوا عليها

للعام الثالث على التوالي استطاع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن يحجز لنفسه مكانًا على مجموعة فوربس ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2023.



وقد ضمت قائمة فوربس هذا العام 100 قائد أعمال من جنسيات مختلفة من القيادات التنفيذية لأهم المؤسسات التي تساهم في مسيرة نمو اقتصاديات الشرق الأوسط، وجاء اختيار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في المركز الخامس عشر ضمن القائمة في قطاع الخدمات اللوجستية.(روسيا اليوم)

Advertisement