Advertisement

متفرقات

اكتشاف لأثار وحوش غريبة في الدنمارك.. عمرها أكثر من 518 مليون سنة

Lebanon 24
04-01-2024 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1148693-638399979603941494.png
Doc-P-1148693-638399979603941494.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكتشف العلماء في شمال غرينلاند الدنماركية مجموعة جديدة من أحفوريات الحيوانات المفترسة المنقرضة في منطقة سيريوس باسيت، تعود للعصر الكمبري المبكر.
وقد تكون هذه المجموعة المتمثلة في ديدان كبيرة، من أوائل الحيوانات الآكلة للحوم التي هيمنت على المحيطات منذ أكثر من 518 مليون سنة، ما يكشف عن سلالة سابقة من الحيوانات المفترسة التي لم يعرف العلماء بوجودها.
Advertisement
 وأطلق على الحيوانات الأحفورية الجديدة اسم "تيموربيستيا" (Timorebestia)، وتعني "الوحوش الإرهابية" باللغة اللاتينية.

وكانت هذه الحيوانات المزينة بزعانف على جانبي جسمها، ورأس مميز مع قرون استشعار طويلة، وهياكل فكية ضخمة داخل فمها، وينمو طولها إلى أكثر من 30 سم، من أكبر الحيوانات السباحة في العصر الكمبري المبكر.
 

المصدر: روسا اليوم

متفرقات

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:36 | 2024-01-04
16:00 | 2024-01-04
14:40 | 2024-01-04
13:42 | 2024-01-04
11:16 | 2024-01-04
11:00 | 2024-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24