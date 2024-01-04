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حل لغز فستان يعود للقرن التاسع عشر يتعلق بالجيش الأميركي

Lebanon 24
04-01-2024 | 16:00
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توصلت دراسة حديثة من فك الشفرة السرية المخبأة داخل فستان حريري عتيق يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر، والذي استعصى على خبراء التشفير لمدة عقد من الزمن.
وقبل عشر سنوات، في عام 2013، اشترت أمينة الآثار سارة ريفرز-كوفيلد فستانا حريريا برونزيا من العصر الفيكتوري من متجر للتحف في ولاية ماين بالولايات المتحدة.
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وعند قلب التنورة من الداخل إلى الخارج، اكتشفت جيبا مخفيا يحتوي على كرة ممزقة من الأوراق.
وكشفت الأوراق عن عشرين سطرا من كلمات غامضة، مثل Bismark omit leafage buck bank، وCalgary Cuba unguard confute duck fagan، وSpring wilderness lining one reading novice. وكانت هناك أيضا أرقام بين السطور.
ولما يقارب عقدا من الزمن، ظلت هذه الكلمات، التي شاركتها ريفرز-كوفيلد على مدونتها على الإنترنت، دون حل وكانت صعبة علة محللي الشفرات في جميع أنحاء العالم.
وبعد الاطلاع على أكثر من 150 كتابا للشفرات التلغرافية، وجد الباحث واين تشان   تلميحات لحل الرسالة المشفرة في كتاب قديم عن تشفير الطقس الذي يستخدمه فيلق الإشارة بالجيش الأميركي.


المصدر: روسيا اليوم

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