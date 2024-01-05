2024 ستكون "سنة كبيسة".. ماذا تعرف عن عاداتها وتقاليدها؟

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سيكون شهر شباط هذا العام أطول بيوم واحد من المعتاد، ما يعني أننا ندخل سنة كبيسة، أي تحتوي على 366 يوما بدلا من 365 يوما كالمعتاد.بشكل عام ، تحدث السنوات الكبيسة كل أربع سنوات. آخر واحدة كانت عام 2020 و ستكون التالية في عام 2028.وهناك العديد من التقاليد والخرافات المرتبطة بالسنوات الكبيسة، فمن هذه التقاليد "يوم العازبة"، ويعرف أحيانا باسم "امتياز السيدات" وهو تقليد أيرلندي يسمح للمرأة من خلاله بخطبة الرجال في يوم كبيس.هذا التقليد من المفترض أن يعود إلى القرن الخامس، ويعتقد أنه يستند إلى أسطورة القديسة بريدجيت والقديس باتريك.يقال إن بريدجيت ذهبت إلى باتريك للشكوى من أن النساء يضطررن إلى الانتظار طويلا للزواج، لأن الرجال كانوا بطيئين في الزواج، وطلبت إتاحة الفرصة للمرأة للتقدم بعرض الزواج.في بعض الثقافات الأخرى ، يعتبر اليوم الكبيس يوم شؤم.في اليونان ، ينصح تقليديا بعدم الزواج خلال سنة كبيسة، وخاصة في يوم كبيس، إذ تقول التقاليد أن أي زيجات تعقد في سنة كبيسة ستنتهي بالطلاق.وفي اسكتلندا، اعتاد الناس على الاعتقاد بأن اليوم الكبيس هو اليوم الذي تجتمع فيه الساحرات لإيقاع الأذى. ولا يزال بعض الاسكتلنديين يعتقدون أن الولادة يوم 29 شباط من سوء الطالع.( بي بي سي عربي)