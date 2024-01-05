مطور "شات جي بي تي": العرب يخشون على وظائفهم في الغرب

على ما يبدو، فإن قطاع التكنولوجيا لم يكن بمنأى عن الحرب الإسرائيلية الفلسطينية، إذ يتأثر العاملون العرب، خاصة المسلمون منه، من تجاربهم السابقة.

بهذا السياق فقد كشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه.آي، أنه يعتقد أن أعضاء المجتمعات الإسلامية والعربية العاملين في قطاع التكنولوجيا لا يشعرون بالارتياح إزاء التحدث عن تجاربهم، في إشارة واضحة إلى تأثير الحرب المستمرة في قطاع غزة.

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وقال عبر اكس:" الزملاء المسلمون والعرب (خاصة الفلسطينيون) في مجتمع التكنولوجيا الذين تحدثت معهم يشعرون بعدم الارتياح إزاء التحدث عن أحدث تجاربهم، غالبا بسبب الخوف من الانتقام والإضرار بفرصهم الوظيفية"، حيث حثّ على التعامل مع أعضاء المجتمعات العربية والمسلمة بتعاطف.

بدوره، رأى مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية الشهر الماضي، أنه في الشهرين التاليين لاندلاع الحرب، ارتفعت الحوادث المدفوعة بالتحيز ضد الفلسطينيين والعرب بنسبة 172% في الولايات المتحدة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



فيما تقول رابطة مكافحة التشهير إنه في نفس الفترة، ارتفعت الحوادث المعادية للسامية في الولايات المتحدة بنسبة 337%.(العربية)



