صور غريبة.. إمرأة تشحن سيارة كهربائية منذ أكثر من 100 عام!

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على ما يبدو فإن تاريخ السيارة الكهربائية يمتد إلى وقت أطول بكثير مما نعتقد، حيث تم التقاط صور فى عام 1922، وتظهر فيها امرأة ترتدى قبعة كبيرة وقفازات فى مرآب بسيارة كهربائية.وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن السيارة التى تظهر فى الصور هى سيارة كولومبيا إلكتريك فيكتوريا فايتون، وهى نوع من السيارات الكهربائية تم إنتاجها لأول مرة فى عام 1905.وحسب كتيب سابق لشركة كولومبيا للسيارات الكهربائية، كانت هذه السيارة مشهورة جدًا عندما تم إصدارها لأول مرة حتى أن إصداراتها بيعت بالكامل.ويقول الكتيب إنه خلال موسم 1905، تم التعبير عن رأى واحد فقط فيما يتعلق بهذه العربة، وهى أنها كانت أذكى وأسرع وأحدث عربة كهربائية خفيفة وأكثر موثوقية على الإطلاق.وتحتوي السيارة على 24 خلية بطارية، ويمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تصل إلى 24 كم/ساعة.كما أنه بدون عجلة القيادة أو دواسة الوقود، تم التحكم فى السرعة بواسطة عصا ممسوكة باليد اليسرى، وفى هذه الأثناء، يوجه السائق السيارة مثل القارب باستخدام المحراث.(اليوم السابع)