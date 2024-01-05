إكتشفا انه من غير القانوني زواجهما بعد أشهر من المواعدة.. ماذا قررا؟

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إعترفت امرأة أنها لا تزال تصرّ على الزواج من شريكها، رغم اكتشافها أنهما أقرباء، بعد ستة أشهر من المواعدة، وفق موقع "ذا صن".وفي الفيديو الذي شاركته الشابة على "تيك توك"، ظهر الثنائي وهما يضحكان ويقبلان بعضهما البعض، ويبدو أنهما غير منزعجين من حقيقة أنهما يتشاركان الحمض النووي نفسه.وفي مقطع فيديو ثانٍ، أكدت كينا أنها وشريكها ليسا أقرباء من الدرجة الأولى، ولكنهما مرتبطان ببعضهما البعض من مسافة بعيدة.وفي ولاية "يوتا" في أميركا، حيث ينتمي الزوجان البالغان من العمر 21 و25 عامًا، من غير القانوني الزواج من أحد الأقرباء من الدرجة الأول، ولكن من الممكن الزواج من قريب أبعد، مثل ابن عم ثانٍ.