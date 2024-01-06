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دخل مرحاض الطائرة وبقي لفترة طويلة.. وعندما فُتح الباب وقعت الكارثة!

Lebanon 24
06-01-2024 | 01:00
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في حادثة مؤسفة، عُثر على راكب ميتاً في مرحاض طائرة أثناء رحلة من تينيريفي إلى مانشستر.

وذكرت صحيفة The Mirror أنه خلال الرحلة يوم الثلاثاء الماضي، لاحظ المسافرون على متن طائرة Jet2 أن المقصورة بقيت مغلقة لبعض الوقت، مما دفعهم إلى تنبيه الموظفين.
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وعند فتح الباب، اكتشف الطاقم اكتشافًا صادمًا وهو أن الرجل قد مات، وتم تحويل الطائرة إلى مطار كورك في أيرلندا.

وقال متحدث باسم Jet2 لـ MailOnline: "تم تحويل الرحلة LS918 من تينيريفي إلى مانشستر إلى مطار كورك يوم الثلاثاء 2 كانون الثاني، بسبب احتياج أحد العملاء إلى رعاية طبية".

وتابع: "للأسف، يمكننا أن نؤكد أن العميل قد توفي للأسف، على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها طاقمنا المدرب تدريباً عالياً والذي تدخل بمجرد علمه بالأمر... كان هذا وضعًا صعبًا للغاية بالنسبة لطاقمنا ونود أن نشكرهم على جهودهم... أفكارنا مع عائلة العميل وأصدقائه في هذا الوقت العصيب للغاية."

وقالت راكبة على متن الطائرة للصحيفة إن زوجها لاحظ أن باب المرحاض كان مغلقا لبعض الوقت، وقال إنه يعتقد أن الرجل في الداخل قد مات. ومن المؤسف أنه كان على حق.(lbci)


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