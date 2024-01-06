زوجها خانها مع والدتها.. هكذا اكتشفت الأمر! (فيديو)





وأوضحت جين التي تعرضت للخيانة أن الشجار المؤسف مع زوجها وأمها حدث قبل 14 عامًا، بعد وقت قصير من ولادة ابنتها وتعرضها لمشاكل صحية خطيرة.

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وقالت في المقطع الذي نشرته: "كانت أمي تعيش معنا، وكانت تقيم في الطابق السفلي، ولكن بعد عدة أشهر، انتهى بها الأمر باستئجار منزل كان يبعد عنا مسافة بناية واحدة... وكان زوجي ووالدتي يتشاركان السيارة للذهاب الى العمل".



واعترفت جيل أنها كانت تشك في العلاقة غير المتوقعة بينهما. وأثارت المخاوف المتزايدة خلافًا حادًا مع زوجها ما أدى إلى انفصالهما. وانتقل إلى العقار المستأجر من قبل الأم، وانتقلت الأم للعيش مع جين ومولودها الجديد، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.



وتابعت: "بينما كانت تعيش معي، بدأنا نتقرب... بدأت تخبرني عن كل هذه الأوقات التي كان يخونني فيها مع كل هؤلاء النساء."



وأضافت جين: "لقد جعلتني أتعهد بعدم إخباره بأنني سمعت ذلك منها". ومع ذلك، فقد كانت في النهاية غاضبة جدًا من الخبر لدرجة أنها لم تتمكن من إبقائه طي الكتمان. روت مصممة الديكور الداخلي لاسي جين، من إنديانابوليس بولاية إنديانا الأميركية على تطبيق تيك توك كيف اكتشفت أن زوجها ووالدتها على علاقة غرامية".وأوضحت جين التي تعرضت للخيانة أن الشجار المؤسف مع زوجها وأمها حدث قبل 14 عامًا، بعد وقت قصير من ولادة ابنتها وتعرضها لمشاكل صحية خطيرة.وقالت في المقطع الذي نشرته: "كانت أمي تعيش معنا، وكانت تقيم في الطابق السفلي، ولكن بعد عدة أشهر، انتهى بها الأمر باستئجار منزل كان يبعد عنا مسافة بناية واحدة... وكان زوجي ووالدتي يتشاركان السيارة للذهاب الى العمل".واعترفت جيل أنها كانت تشك في العلاقة غير المتوقعة بينهما. وأثارت المخاوف المتزايدة خلافًا حادًا مع زوجها ما أدى إلى انفصالهما. وانتقل إلى العقار المستأجر من قبل الأم، وانتقلت الأم للعيش مع جين ومولودها الجديد، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.وتابعت: "بينما كانت تعيش معي، بدأنا نتقرب... بدأت تخبرني عن كل هذه الأوقات التي كان يخونني فيها مع كل هؤلاء النساء."وأضافت جين: "لقد جعلتني أتعهد بعدم إخباره بأنني سمعت ذلك منها". ومع ذلك، فقد كانت في النهاية غاضبة جدًا من الخبر لدرجة أنها لم تتمكن من إبقائه طي الكتمان.

وتذكرت قائلة: "ركبت سيارتي، وأسرعت بالخروج من هناك وذهبت لمواجهته وقلت له أمي قالت إنك كنت تخونني طوال الوقت... ونظر إليّ مباشرة في عيني وقال: "حسنًا، لماذا لا تخبرك بما كنا نفعله أنا وهي".



وعادت جين على الفور إلى المنزل لاستجواب والدتها التي تبدل لونها بسبب الشعور بالذنب المخيف.



وأضافت: "خرجت من سيارتي وقلت لها أريدك أن تحزمي حقائبك وتخرجي من منزلي".



وتمكنت والدتها في نهاية المطاف من الخروج مع زوج ابنتها، لكنها أنكرت التورط في علاقة غرامية كاملة.



وتابعت جين بأسف: "طوال هذا الوقت، جداي وهما الأحب الى قلبي، وكانا هناك من أجلي طوال حياتي عندما لم يكن هناك أحد آخر كانا يعرفان أنه وأمي كانا معا ... ولم يخبراني بالأمر".



وقالت جين إن والدتها حاولت لاحقًا طردها من منزلها.



وأضافت: "لقد حاولت أن تأخذ منزلي مني... كأم عازبة الآن تعاني من مشاكل صحية، بلا وظيفة، ولا مهنة، ولا شيء". (lbci)