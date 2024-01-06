بسبب مقلب.. طلقت زوجها بعد 48 ساعة من زفافهما

تمت الإشادة بامرأة طلقت زوجها بعد 48 ساعة فقط من قول عهود زواجها لأنه أحرجها في يوم زفافهما.

وأوضحت الشابة كيف بدأ زوجها، جيك، بمشاهدة مقاطع فيديوها لمقالب في حفلات الزفاف في الفترة التي سبقت يومهما الخاص، وعلى الرغم من وعده بعدم القيام بشيء كهذا في حفل زفافهما، إلا أنه لم يلتزم بوعده، وفق ما نقل موقع ميرور البريطاني.

وقالت: "من بين أمور أخرى، أظهرت مقاطع الفيديو التي كان يشاهدها صورًا محرجة للعروس يتم عرضها على جهاز عرض أمام جميع الحضور، أو مثلا رمي الحلوى على وجه العروس... وأخبرته على الفور أنني لن أقبل بحصول أمور مشابهة... لا أريد شيئًا كهذا في حفل زفافنا، فضحك جيك وقال إنه لا يخطط لشيء كهذا."

وأضافت: "شاهدت الغرفة بأكملها بينما كنت أقوم بالتقطيع ووقف المصور أمامنا حاملاً الكاميرا في يده. وفجأة شعرت بيد على مؤخرة رأسي تدفعني إلى الكعكة. ليس فقط مكياجي ولكن فستان الزفاف كله كان مدمرا والغرفة كلها ضحكت، وضحكة زوجي كانت الأعلى".

وتابعت: "في تلك اللحظة التقط المصور الصورة وقال جيك إن هذه هي الآن صورة زفافنا." منزعجة، استدارت وصفعت جيك على وجهه قبل أن تخرج من الغرفة وهي تبكي".

وأضافت: "الحمد لله أن "الكارما" لم تستغرق وقتا طويلا للوصول وجاءت على شكل أخيه. ركضت إلى المرحاض وبدأت في البكاء عندما سمعت فجأة صراخا عاليا من القاعة... كان شقيقه فرانك".

"أخبرني أن جيك لديه شيئا ليخبرني به. كان جيك يرتجف واعتذر دون أن ينظر في عيني. أخبره فرانك أن ينظر في عيني ويعتذر مرة أخرى. حتى أنني كنت خائفة بعض الشيء من فرانك في تلك اللحظة لأنني كنت أعتبره دائمًا رجلًا لطيفًا وهادئا، ولم أره غاضبًا من قبل".

وأكملت سرد الأحداث قائلة: "اعتذر جيك مرة أخرى ثم أعادنا فرانك إلى القاعة التي أصبحت فجأة هادئة للغاية ونظرت معظم عائلاتنا إلى الأرض وهي تشعر بالحرج قليلاً. تم قطع الاحتفالات وأخذني فرانك إلى المنزل لأنني كنت غاضبة جدًا".

أثناء عودتهما إلى المنزل، اعتذر فرانك عن "الكارثة" وكشف كيف كان جيك يبذل كل ما في وسعه لإفساد كل مناسبة خاصة عندما كانا أطفالًا.

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"سألت فرانك عما إذا كان يعتقد أنه سيكون من المبالغة إذا انفصلت عن زوجي، فقال لا، لأنني وفقًا له، أنا أستحق الأفضل ولم يهتم بما يشعر به شقيقه حيال ذلك لأنه جلب ذلك لنفسه. ثم أخبرني أنه إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في جمع أغراضي فسوف يساعدني".

وبذلك، تقدمت بطلب الطلاق من زوجها الجديد بعد 48 ساعة فقط من قول عهود زواجها.

وأضافت: "لقد طلب مني جيك عدم القيام بذلك لأنها كانت مجرد مزحة غير ضارة. لقد تلقيت بريدًا عشوائيًا من عائلتي وعائلته بأنه سيكون من السخافة إنهاء زواجنا بسبب هذا الأمر... لكنني أرى الأمر بشكل مختلف. إذا فعل شيئًا كهذا معي على الرغم من الطلبات المتعددة بعدم القيام بذلك حتى بعد أن وعدني بأنه لن يفعل ذلك، فلا يمكنني أن أثق به. بغض النظر عن الوعود التي وعدني بها. هو لا يهتم على الإطلاق بما أشعر به تجاه قراراته."

وتعليقًا على منشورها، قال أحد المستخدمين: "أنا آسف لما حدث، لكنني فخورة جدًا بك. لقد حذرته مرات عدة وشعر أن إثارة الضحك أكثر أهمية من أن تكون شريكًا جديرًا بالثقة. لا أعرف السبب".

"حظا سعيدا. من فضلك أخبري فرانك أنه رجل طيب، ونحن نقدر دعمه لك"، أضاف مستخدم آخر: "لقد كذب ولم يكن محترمًا. من الواضح أن هذه ليست الأشياء التي يريدها الانسان في الزواج. الطلاق منه الآن سيوفر لك من التعامل مع المزيد من كسر الحدود ووجع القلب. أنت تستحقين الأفضل".