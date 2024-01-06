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بعد زواج دام 17 سنة انتهى الحب وبدأ الانتقام.. هذا ما قامت به!

Lebanon 24
06-01-2024 | 15:30
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أشعلت زوجة انتقامية النار في منزلها بعد أن سلمته المحكمة لزوجها إثر طلاقهما.

 

وتم سجن ريبيكا دان، 39 عامًا، بتهمة الكذب بأنها كانت ضحية الحريق العمد من خلال إلقاء اللوم على زوجها السابق في الحريق.

 

وحكم عليها القاضي بالسجن 27 شهرا بتهمة "الهجوم الانتقامي" بعد النهاية المريرة لزواجهما الذي دام 17 عاما.

 

وقالت المدعية العامة إيمي إدواردز إن الأمر انتهى بشكل مأساوي، حيث مُنح الزوج سايمون دان المنزل شبه المنفصل الذي تبلغ قيمته 250 ألف جنيه إسترليني.

 

واتصل بها محاميه في الساعة 11.14 صباحًا ليقول لها إنها فقدت المنزل، وبعد 10 دقائق فقط اتصلت بالطوارئ للإبلاغ عن حريق في المنزل.  

 

واعترفت دان، من ويلشبول، بالذنب في جريمة الحرق العمد بعد أن سمعت المحكمة أنها كانت محتجزة منذ أيلول 2022.

 

وقال القاضي ريس رولاندز إن هناك درجة يعتبر فيها الحادث "هجومًا انتقاميًا" بعد انتهاء العلاقة والتحريض على إجراءات محكمة الأسرة. 

 

واستمعت المحكمة إلى أن دان تخطط للانتقال إلى كينت لتعيش مع والديها بعد إطلاق سراحها من السجن، وقال القاضي رولاندز إنه يأمل أن يتمكن جميع الأطراف الآن من مواصلة حياتهم.

 

كما خضعت لأمر تقييدي لمدة 10 سنوات للابتعاد عن زوجها السابق. ( lbc)

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