"كروب" المورّد الأول لأسلحة هتلر.. كيف نجا من محاسبته عن جرائم الحرب؟

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ومع وفاة مالك مؤسسة كروب فريدريش ألفرد كروب عام 1902، ورثت ابنته بيرثا كروب، البالغة من العمر 16 سنة، حيث أشرف الإمبراطور الألماني فيلهلم الثاني (Wilhelm II) شخصيا على مهمة البحث عن زوج ملائم لبيرثا كروب، لعدم قدرتها على إدارة كروب. وانطلاقا من ذلك، تزوجت بيرثا كروب بحلول العام 1906 من غوستاف كروب فون بوهلين أوند هالباخ الذي مثّل حفيد الجنرال الألماني الأميركي هنري بوهلين (Henry Bohlen). أمر أدولف هتلر خلال الثلاثينيات، بإعادة بناء القوة العسكرية للجيش الألماني ضاربا بذلك عرض الحائط ما جاء بمعاهدة السلام التي وقعت عقب نهاية الحرب العالمية الأولى والتي حدّت من تسليح ألمانيا، حيث اعتمد هتلر أساسا على مؤسسة كروب (Krupp) المختصة في مجال إنتاج الصلب والذخائر والأسلحة التي أدراها بتلك الفترة غوستاف كروب فون بوهلين أوند هالباخ.ومع وفاة مالك مؤسسة كروب فريدريش ألفرد كروب عام 1902، ورثت ابنته بيرثا كروب، البالغة من العمر 16 سنة، حيث أشرف الإمبراطور الألماني فيلهلم الثاني (Wilhelm II) شخصيا على مهمة البحث عن زوج ملائم لبيرثا كروب، لعدم قدرتها على إدارة كروب. وانطلاقا من ذلك، تزوجت بيرثا كروب بحلول العام 1906 من غوستاف كروب فون بوهلين أوند هالباخ الذي مثّل حفيد الجنرال الألماني الأميركي هنري بوهلين (Henry Bohlen).

أثناء فترة الحرب العالمية الأولى، فازت مؤسسة كروب بعقود صناعية عديدة مع الجيش الألماني. وبفضل ذلك، أنتجت هذه المؤسسة العديد من المدافع العملاقة ووفرت كميات هائلة من الحديد الذي استخدم في بناء السكك الحديدية والغواصات والسفن الحربية.



وبخرق واضح لما جاء بمعاهدة فرساي، باشر غوستاف كروب بتسليح ألمانيا بشكل سري، عقب نهاية الحرب العالمية الأولى، اعتمادا على شركات تابعة له نشطت على أراضي دول أخرى.

وخلال الحرب العالمية الثانية، مثّلت مؤسسة كروب القلب النابض لآلة الحرب الألمانية التي اعتمدت كثيرا على منتوجات هذه المؤسسة لإنجاح عملياتها العسكرية على مختلف الجبهات. من جهة ثانية، لم يتردد غوستاف كروب، إضافة لإبنه ألفرد، في الإعتماد على أسرى الحرب بمؤسستهم حيث أجبر هؤلاء على العمل بظروف قاسية شبيهة بالعبودية.



يوم 25 تموز1943، اعتمدت بريطانيا على مئات من قاذفات القنابل لشن غارات جوية مدمرة على مصانع مؤسسة كروب. وبسبب ذلك، فقد الجيش الألماني احدى أهم ركائزه بالحرب العالمية الثانية.



عقب انتصار الحلفاء، وضع اسم غوستاف كروب ضمن قائمة المتهمين بإرتكاب جرائم حرب بمحاكمات نورمبرغ التي مثل خلالها عدد من كبار المسؤولين النازيين أمام القضاء. وفي الأثناء، اتجه الحلفاء لإسقاط إسم غوستاف كروب من قائمة المتهمين بسبب حالته الصحية حيث عانى الأخير منذ أواخر الثلاثينيات من تبعات سكتة دماغية. وأواخر الحرب العالمية الثانية، تدهورت الحالة الصحية لكروب الذي أصبح شبه مشلول.(العربية)