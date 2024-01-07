19
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
موظفة تستبدل مسكنات الألم بماء الصنوبر.. وما حصل بعدها كارثيّ
Lebanon 24
07-01-2024
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد مركز طبي بولاية أوريغون الأمريكية حادثة مأساوية حيث يشتبه في وفاة ما يصل إلى 10 مرضى بعد أن استبدلت ممرضة مسكنات الألم الوريدية بماء الصنبور، بعد أن أبلغ مسؤولو المستشفى السلطات بأنهم يشتبهون في قيام موظف سابق بسرقة الأدوية.
Advertisement
وتوفي ما بين 9 إلى 10 مرضى تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب العدوى، وتشير المصادر إلى أن الممرضة تلاعبت بإمدادات المستشفى من مسكنات الألم عن طريق استبدالها بمياه الصنبور غير المعقمة لإخفاء سرقة الأدوية.
وأبلغ المستشفى أفراد عائلات المرضى المتضررين من هذا الحادث المروع بأن الوفيات مرتبطة بالعدوى الناتجة عن التلاعب بمسكنات الألم الخاصة بهم.
وقالت الشرطة في بيان أنه "يتم التحقق فيما إذا كان هذا السلوك قد أدى إلى رعاية سلبية للمرضى أم لا، والتي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة".
وفي معرض التعامل مع الوضع المؤسف، أعرب المستشفى عن تعاونه مع سلطات إنفاذ القانون وقلقه العميق بشأن عديد الوفيات.(البيان)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من "حزب الله".. نداءٌ عاجل إلى أهالي الجنوب!
Lebanon 24
من "حزب الله".. نداءٌ عاجل إلى أهالي الجنوب!
15:31 | 2024-01-06
06/01/2024 03:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "جهاز عملاق" يراقب جنوب لبنان.. أنظروا إلى صورته!
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "جهاز عملاق" يراقب جنوب لبنان.. أنظروا إلى صورته!
14:42 | 2024-01-06
06/01/2024 02:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدثٌ مخيف" تترقبه إسرائيل الآن قرب لبنان.. ما هو وماذا سيحصل؟
Lebanon 24
"حدثٌ مخيف" تترقبه إسرائيل الآن قرب لبنان.. ما هو وماذا سيحصل؟
12:21 | 2024-01-06
06/01/2024 12:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة "غير عادية" عن إغتيال العاروري.. ما الذي ظهرَ في المكان؟
Lebanon 24
معلومة "غير عادية" عن إغتيال العاروري.. ما الذي ظهرَ في المكان؟
01:15 | 2024-01-07
07/01/2024 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"القصف سيطالُ بيروت في هذه الحالة".. ماذا قال أحد المسؤولين الإسرائيليين؟
Lebanon 24
"القصف سيطالُ بيروت في هذه الحالة".. ماذا قال أحد المسؤولين الإسرائيليين؟
05:09 | 2024-01-07
07/01/2024 05:09:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
08:44 | 2024-01-07
مأساة مروّعة في هذه القرية.. قطة تلتهم رضيعة والتحقيقات تكشف عن مفاجأة غير متوّقعة!
05:41 | 2024-01-07
وجع كبير ودموع.. شاهد لحظة توديع وائل الدحدوح لنجله حمزة!
03:35 | 2024-01-07
دروس قدّمتها "التايتنك" لإستجابات الطوارئ البحرية.. ما هي؟
00:52 | 2024-01-07
"كروب" المورّد الأول لأسلحة هتلر.. كيف نجا من محاسبته عن جرائم الحرب؟
23:31 | 2024-01-06
العلاقة بين الحواجب والنرجسية.. إليكم ما كشفته هذه الدراسة
15:30 | 2024-01-06
بعد زواج دام 17 سنة انتهى الحب وبدأ الانتقام.. هذا ما قامت به!
فيديو
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
04:04 | 2024-01-06
07/01/2024 19:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
07/01/2024 19:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
07/01/2024 19:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24