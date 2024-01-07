الحالة الأولى منذ أكثر من مئة عام... طائر نادر بخصائص الذكور والإناث

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كشفت دراسة حديثة عن طائر نادر لديه خصائص الذكور والإناث في كولومبيا، وهو ما يمثل حالة نادرة لطائر له خصائص كلا الجنسين.ويكسو الطائر النادر ريش أزرق يميز الذكور على اليمين وريش أخضر يميز الاناث على اليسار.في مقال نشر في ديسمبر في Journal of Field Ornithology اكد خبراء أن هذه هي الحالة الأولى منذ أكثر من مئة عام من الثنائية الجنسية التي لوحظت لدى طائر التانغرا الزمردي (الكلوروفانس سبيزا).رُصد الطائر لأول مرة عام 2019 في إحدى بلدات مقاطعة كالداس في شمال وسط كولومبيا. وهي أول مرة يُرصد فيها فرد حي يتمتع بخصائص كلا الجنسين في هذا النوع الذي يمكن أن يصل طوله إلى 14 سنتيمترا، ويتواجد في منطقة تمتد من المكسيك إلى البرازيل.وأفادت الدراسة "لدى الطيور، يعتقد أن هذه الظاهرة ناتجة عن طفرة أثناء انقسام خلايا البويضة، يليه إخصاب مزدوج بواسطة حيوانات منوية منفصلة"، ومثل هذه الحالة تسجل أحيانا لدى الحشرات والقشريات.