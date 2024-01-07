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رجل ثمانيني قتل زوجته.. وهذا ما اعترف به!

Lebanon 24
07-01-2024 | 16:00
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سُجن رجل متقاعد لمدة 10 سنوات بعد أن قتل زوجته المصابة بالخرف بوحشية باستخدام أدوات من المنزل.

 

وكان جون بيري، 85 عاماً، قد قتل إدنا، التي كان متزوجاً بها لأكثر من ستة عقود، في شباط من العام الماضي.

 

وقال بيري إنه هاجم إدنا بأدوات من منزلهما بعد أن فقد أعصابه لأنها سقطت ثم "ركلته وخدشته" أثناء محاولته مساعدتها.

 

واستمعت المحكمة إلى أن المرأة أصيبت بـ 14 إصابة على الأقل، بعد أن هاجمها بيري بمضرب ومطرقة ومنحت. 

 

وعندما وصلت خدمات الطوارئ، كان المجرم واقفاً في الخارج، بينما كانت زوجته تصارع الموت على أرضية غرفة نومهما.

 

وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الجريمة، أخبرهم بيري أنه فقد أعصابه بعد أن هاجمته إدنا بعد سقوطها.

 

وقبل وفاتها، سُمعت المرأة وهي تنادي على زوجها أثناء احتضارها. وتم نقلها إلى المستشفى حيث توفيت بشكل مأساوي.

 

ويُذكر أن الزوج كان يهتم بزوجته بشكل كبير، حيث أنه قبل الجريمة، كان قد ذهب إلى الصيدلية ليحضر لها الدواء. كما أنه قام برعايتها لسنوات عدة واهتم بجميع حاجياتها ومتطلباتها.

 

لكنه اعترف أنه فقد أعصابه بشكل تام بعد أن شعر بالعجز وعدم القدرة على التأقلم، وقال إنها لا تستحق ما حصل معها.

 

وحُكم على بيري بالسجن مدى الحياة لمدة لا تقل عن 10 سنوات قبل النظر في الإفراج المشروط. ولم يظهر الرجل أي رد فعل عندما صدر عليه الحكم.

( LBC)
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