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الحملظروف العمل غير ملائمة للحصول على إجازة، عليك أن تعمل بكل طاقتك حتى الوصول إلى بر الأمان، بعدها يمكن أن تحظى ببعض الراحة.الثوريتيح أمامك هذا اليوم فرصاً للعمل يجب أن تبقى سريّة وبعيدة عن أعين الحسّاد لئلا يحاولوا أن يدبروا لك مكيدة لإيقاعك بها.الجوزاءيدخل فينوس إلى برج القوس ويشكل وضعاً مهنياً سلبياً، تتزاحم الأفكار في رأسك وتشعر بتشويش على علاقاتك المهنية.السرطانيطرأ تحسن في وضعك المادي والعملي يساعدك في تنفيذ أهم أهدافك، وربما تكون أمام فرصة تؤدي لتحسن كبير في ظروفك على الصعيد المهني.الأسدتجد أمامك آفاقا جيدة لتحقيق جزء كبير من طموحك المهني وتلقى مساعدة غير متوقعة تساهم في تحسين ظروفك المهنية والعملية.العذراءتنتصر على بعض التحديات المهنية والعملية، وتتحرر من بعض المسؤوليات التي أتعبتك، وتسيطر على أمر طارئ يعكر وصولك إلى هدف مهني تعمل من أجله.الميزانتتمتع بحياه مهنية جيدة، فأنت تستطيع تحديد ما تريد، وتقوم بما عليك من واجبات بشكل جيد وعلى أكمل وجه، مما يجعلك مميزًا في العمل.العقربتسترجع قوّتك بسرعة، ما يشير الى فرص مالية مميّزة واستثمارات مناسبة أو أخبار طيّبة تجعلك الأقوى.القوسيتحدث هذا اليوم عن مشروع يوضع أمامك للتفاوض أو عن عقد تريد أن توقّعه أو اتفاق تعقده.الجديلا تحاول الهروب من مهامك في العمل اليوم، سيعطي ذلك فكرة سيئة جدًا عنك أمام مديرك في العمل.الدلويجعلك هذا اليوم متفائلاً وإيجابياً ويأتيك بفرص استثنائية جميلة جداً، استفد منها قد المستطاع ووظفها في الحقل الذي تنجح فيه.الحوتيشير هذا اليوم الى التخلص من بعض التعقيدات، وربما تطل على تغيير مكان الإقامة والانتقال إلى مكان جديد. (السومرية)