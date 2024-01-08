قتله في لبنان وهرب إلى سوريا.. تفاصيل جريمة بشعة تكشف عنها الداخلية السورية

تمكنت السلطات السورية من إلقاء القبض على شاب قتل شقيقه في لبنان بطريقة بشعة، وعاد إلى سوريا بطريقة غير قانونية.



وأشارت وزارة الداخلية السورية ببيان لها إنّه "من خلال المتابعة والبحث تمكن مركز الأمن الجنائي في منطقة بانياس من إلقاء القبض على القاتل في طرطوس، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قـتل شقيقه حيث غادر برفقته بطريقة غير قانونية قاصدا منزل والده المقيم في محلة صبرا بلبنان".

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وفي تفاصيل الجريمة، أشارت الوزارة إلى أنه "عندما التقيا بوالدهما تم معاملته معاملة سيئة وطرده من المنزل عدة مرات بينما شقيقه الحدث كان يتم معاملته معاملة حسنة. عندها قرر قـتل شقيقه وطلب منه مرافقته ليلا لشراء مياه من أحد المحلات وتوجها إلى البحر وهناك أقدم على دفعه من أعلى جرف صخري".



ومن بعد رميه، أشار بيان الوزارة إلى أن "القاتل نزل إليه وضربه بحجر على رأسه عدة ضربات وقام بسحبه إلى مياه البحر ووضع رأسه تحت المياه حتى تأكد أنه فارق الحياة ثم ترك جثته على الشاطئ ودخل بطريقة غير قانونية إلى سوريا".



وأكّدت الوزارة على اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه من خلال تسليمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.(العربية)