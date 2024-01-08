Advertisement

منوعات

قتله في لبنان وهرب إلى سوريا.. تفاصيل جريمة بشعة تكشف عنها الداخلية السورية

Lebanon 24
08-01-2024 | 03:09
A-
A+
Doc-P-1149898-638403060246646364.jpg
Doc-P-1149898-638403060246646364.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكنت السلطات السورية من إلقاء القبض على شاب قتل شقيقه في لبنان بطريقة بشعة، وعاد إلى سوريا بطريقة غير قانونية.

وأشارت وزارة الداخلية السورية ببيان لها إنّه "من خلال المتابعة والبحث تمكن مركز الأمن الجنائي في منطقة بانياس من إلقاء القبض على القاتل في طرطوس، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قـتل شقيقه حيث غادر برفقته بطريقة غير قانونية قاصدا منزل والده المقيم في محلة صبرا بلبنان".
Advertisement
 
وفي تفاصيل الجريمة، أشارت الوزارة إلى أنه "عندما التقيا بوالدهما تم معاملته معاملة سيئة وطرده من المنزل عدة مرات بينما شقيقه الحدث كان يتم معاملته معاملة حسنة. عندها قرر قـتل شقيقه وطلب منه مرافقته ليلا لشراء مياه من أحد المحلات وتوجها إلى البحر وهناك أقدم على دفعه من أعلى جرف صخري".

ومن بعد رميه، أشار بيان الوزارة إلى أن "القاتل نزل إليه وضربه بحجر على رأسه عدة ضربات وقام بسحبه إلى مياه البحر ووضع رأسه تحت المياه حتى تأكد أنه فارق الحياة ثم ترك جثته على الشاطئ ودخل بطريقة غير قانونية إلى سوريا".

وأكّدت الوزارة على اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه من خلال تسليمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.(العربية)
المصدر: العربية
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:49 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:09 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
01:20 | 2024-01-08
00:05 | 2024-01-08
23:00 | 2024-01-07
16:00 | 2024-01-07
14:00 | 2024-01-07
12:28 | 2024-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24