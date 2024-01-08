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علاقة تجمع تعلم اللغات وضبط النفس.. تعرفوا عليها

Lebanon 24
08-01-2024 | 04:28
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أشارت دراسة نشرها موقع Inc، إلى أن تعلم لغة ثانية جديدة ربما يقلل من احتمالات حدوث مواقف مزعجة.
 
وبحسب باحثين في المركز الألماني للأمراض العصبية التنكسية، فإن الأشخاص الذين يستخدمون أكثر من لغة واحدة بشكل يومي ينتهي بهم الأمر بالحصول على درجات أعلى في اختبارات ضبط النفس واللغة والذاكرة مقارنة بأولئك الذين يتحدثون لغة واحدة فقط.
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وعلى الرغم من أنه يمكن أن يكون الأشخاص الذين يتحدثون أكثر من لغة أقل عرضة للإصابة بمشاكل في الذاكرة والإدراك لسبب غير ذي صلة على الإطلاق، أو ربما بدون سبب على الإطلاق، فقد قال خبراء آخرون لصحيفة "التايمز" إن الدراسة الألمانية تتفق مع دراسات أخرى حول ثنائية اللغة والذاكرة. علاوة على ذلك، فإن هناك العديد من الأسباب الموثقة الأخرى التي تجعل تعلم لغة ثانية مفيدًا، بدءًا من مجرد توسيع الفهم للعالم، وحتى كسب المزيد من المال.(العربية)
المصدر: العربية
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