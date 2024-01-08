لحم حمير مسروق على موائد العراقيين دون معرفتهم !

كشفت تحقيقات أجرتها قيادة شرطة محافظة بابل العراقية، تورط مجموعة أشخاص امتهنت سرقة الحمير والاعتراف بذبحها وقصابتها لتنتهي على موائد رواد أحد المطاعم في وسط مدينة الحلة.

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وقالت قيادة شرطة محافظة بابل إن التعمق بالتحقيقات، بين وجود 8 متورطين في القضية، حيث تم القبض على 3 منهم، فيما تطارد الأجهزة الأمنية الـ5 المتوراين عن الأنظار.أوظهرت اعترافات المتهمين قيامهم بسرقة الحمير من القرى والمناطق في ناحية السدّة، ثم ذبحها وبيعها إلى مطعم "المشوار" الكائن في تقاطع الثورة وسط المدينة .