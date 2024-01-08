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برجك اليوم

Lebanon 24
08-01-2024 | 23:12
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الحمل
الاستمرار في وظيفتك يكون مشكلة كبيرة بالنسبة إلى مستقبلك المهني، تذكر أنك بحاجة إلى أن تتقدم للأمام وظيفيًا لا أن تتأخر وتتقهقر
الثور
انتبه لكل ما يجري حولك واجمع المعلومات وحاول أن تتوصل إلى نتائج واضحة، إنما بعيداً عن الالتباس والمشكلات
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الجوزاء
يضعك أحد الزملاء أمام خيار وقرار لا بد منهما، وتطرح تساؤلات كثيرة، وتطل على انعطاف في حياتك
السرطان
تستطيع كسب بعض المال إذا عرفت كيف تتعامل مع الأعمال التي أمامك، وتنتهي فترة الاستسلام للظروف وتنفض عنك غبار الماضي
الأسد
تبدأ مرحلة جديدة من النجاح المهني الذي يسهم في تحقيق جزء كبير من طموحك، وتكون على موعد مع انطلاق جيدة لأحد مشاريعك
العذراء
أحذرك عزيزي العذراء من الوقوع ضحية بعض الفخاخ، وانتبه من مسألة مهنية وتذكر واجباتك المهنية التي تخلفت عنها
الميزان
تبدو نشيطاً ذهنيّاً وجسديّاً، وبالتالي لن تتأخر في بت الموضوعات التي أثارت حيرتك سابقاً
العقرب
يتحدث هذا اليوم عن عملية بيع وشراء تفكر فيها وقد تكون مناسبة لك وتزدهر الأعمال
القوس
يضعك هذا اليوم أمام خيار ويجعلك حائراً، يجب أن تدلي بجواب سريع عن عرض أو دعوة أو اقتراح وتميل إلى عدم الالتزام
الجدي
لا تحتاج إلى أكثر من عدة ساعات لإنجاز مهامك، فلم التكاسل في الانتهاء منها بينما ستحصل على فرصة لإراحة نفسك من التفكير فيها؟
الدلو
يلقي هذا اليوم الضوء على قضايا مهنية مهمة جداً، تدعمك صداقات فاعلة في هذا الوقت وتبتعد عن التشبث بأفكار قديمة
الحوت
يعاكسك أحد الزملاء ويضللك قليلاً ويجعلك تخطئ الخيار ربما او تتسرع باتخاذ قرار قد ينعكس عليك سلباً
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