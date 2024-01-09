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جريمة مروّعة.. قطع جثة ابنته وأخفاها في الثلاجة لمدة عام

Lebanon 24
09-01-2024 | 07:08
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استيقظت تونس، اليوم الثلاثاء، على وقع جريمة فظيعة بمحافظة سوسة وسط البلاد، وذهبت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 14عاما.
 
وفي التفاصيل، كشف مسؤول قضائي، أن الشرطة التونسية ألقت القبض على رجل قتل ابنته في كانون الثاني 2023، ثم عمد إلى الاحتفاظ بجثتها في ثلاجة بيته، قبل أن يقرّر لاحقا إلقاءها في الوادي.
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وجاء ذلك، بعد "العثور على جثّة آدمية متحلّلة مفصولة الرأس بمجرى واد بمحافظة سوسة، وبجانبها كرّاس اقتطعت منه أوراق في شكل رسالة تضمنت كيفية ارتكاب الجريمة، بقصد التمويه"، بحسب تصريح الناطق الرسمي باسم محكمة الجهة.

وأكد المتحدث كذلك "العثور على رأس الضحية في منزل مهجور بالمنطقة"، مضيفا "أن المشتبه به اعترف بالتهمة المنسوبة إليه".

كما اعترف أن سبب ارتكاب جريمته الوحشية يرجع "إلى عدم رضاه عن سلوك ابنته". (الحدث) 
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