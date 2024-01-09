شخصٌ يتلقى مخالفة كبيرة... قيمتها 25 ألف دولار!

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أصيب أحد سكان بلدة إيست باي في ولاية ميشيغن الأميركية بصدمة كبيرة، بسبب "مخالفة غير عادية" حصل عليها خلال تواجده في منتجع محلي للتزلج، تبلغ قيمتها 25 ألف دولار.وقال: "لقد أوقفت سيارتي في أحد مواقف السيارات الجانبية للمنتجع قبل يومين فقط. لقد ركنت سيارتي هناك عدة مرات الموسم الماضي ولم أحصل مطلقا على مخالفة وقوف السيارات".وأضاف: "كما سألت أحد الموظفين عن إمكانية ركن السيارة في ذلك المكان، لأنني لم أر الكثير من السيارات هناك، فقال نعم بإمكانك ذلك". (سكاي نيوز)