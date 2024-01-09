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بعد زلزال اليابان.. "سمكة يوم القيامة" تعود للظهور من جديد

Lebanon 24
09-01-2024 | 23:00
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عادت أسطورة "سمكة يوم القيامة" إلى الانتشار بشكل واسع عبر الإنترنت، بعد تعرض اليابان لزلزال ضخم مع بداية السنة، يوم الاثنين.
وبحسب الأسطورة يعتبر البعض أن "سمكة الزلزال" النادرة التي يمكن أن يصل طولها إلى 11 مترا، والتي يطلق عليها رسميا اسم "السمك المجدافي"، علامة على الأحداث السيئة المستقبلية.
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وفي وقت سابق من العام 2023، اكتشف غواصون سمكة المجداف قبالة سواحل تايوان، وهو ما اعتبره الكثيرون نذير شؤم لحدوث زلازل وسوء الحظ استنادا إلى الأساطير اليابانية.
وتقول القصة إن رؤية سمكة مجداف سيتبعها زلزال. وعادت هذه الأسطورة إلى الظهور بقوة في عام 2011، حيث أنه في الأشهر التي سبقت زلزال وتسونامي توهوكو في اليابان عام 2011، وهو أحد أقوى الزلازل المسجلة على الإطلاق، تم العثور على ما لا يقل عن 12 سمكة مجداف على الشواطئ قبل وقت قصير من وقوع الكارثة، عندما جرفت الأمواج هذه الأسماك النادرة إلى الشاطئ في أواخر عامي 2009 و2010.


المصدر: روسيا اليوم

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