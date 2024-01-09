18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
لص سرقة طائرة وفر بها مسافة 160 كيلومتراً
Lebanon 24
09-01-2024
|
17:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقت الشرطة الأميركية القبض على لص يهوي سرقة الطائرات الصغيرة، والفرار بها من ولاية إلى أخرى.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن شرطة لاس فيغاس قيام وحداتها بالقبض على شخص من ولاية أيداهو بعد أن سرق طائرة من حظيرة الطائرات في شمال لاس فيغاس، وحلّق بها لمسافة تزيد على 160 كيلومتراً في مطار بجنوب كاليفورنيا، وصولاً إلى منطقة صحراوية، حيث قبض عليه في النهاية.
Advertisement
ويواجه الرجل المحتجز حالياً في مقاطعة سان برناردينو اتهامات بحيازة طائرة مسروقة، وأخذ ممتلكات مسروقة عبر حدود الولاية منذ الحادث الذي وقع السبت الماضي.
وقدرت قيمة الطائرة بنحو 80 ألف دولار، وفقاً لإدارة شرطة مقاطعة سان برناردينو، ولم تذكر المحطة السبب وراء قيام الرجل بتلك السرقة المفضوحة.
المصدر: 24 - عكاظ
متفرقات
منوعات
Advertisement
الأكثر قراءة
عاصفة قوية في طريقها إلى لبنان.. تحذير مهم للمواطنين: لا تقتربوا من هذه الأماكن
Lebanon 24
عاصفة قوية في طريقها إلى لبنان.. تحذير مهم للمواطنين: لا تقتربوا من هذه الأماكن
10:24 | 2024-01-09
09/01/2024 10:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ إيران... الأضرار جسيمة وهذا عدد الجرحى (صور)
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ إيران... الأضرار جسيمة وهذا عدد الجرحى (صور)
11:12 | 2024-01-09
09/01/2024 11:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب الشاب الى "بيت جديد": هذا سعره
Lebanon 24
النائب الشاب الى "بيت جديد": هذا سعره
01:30 | 2024-01-09
09/01/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقه من شيرين عبد الوهاب.. هذا ما يفعله حسام حبيب
Lebanon 24
بعد طلاقه من شيرين عبد الوهاب.. هذا ما يفعله حسام حبيب
02:43 | 2024-01-09
09/01/2024 02:43:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ببدلة رجالية مكشوفة.. هكذا أطلت عارضة الأزياء التونسية مع زوجها المذيع اللبناني الشهير (صور)
Lebanon 24
ببدلة رجالية مكشوفة.. هكذا أطلت عارضة الأزياء التونسية مع زوجها المذيع اللبناني الشهير (صور)
04:01 | 2024-01-09
09/01/2024 04:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
15:13 | 2024-01-09
هدّدوا بتفجير قنبلة... مسلحون اقتحموا قناة تلفزيونيّة وهذا ما فعلوه بطاقم العمل (فيديو)
14:21 | 2024-01-09
بالفيديو مذيعة تبكي على الهواء... ما كشفته عن حالتها الصحيّة فاجأ الجميع!
13:48 | 2024-01-09
حادثة مروّعة جدّاً... العثور على أحد المحامين مشنوقاً داخل مكتبه وهذا ما قاله شقيقه
12:13 | 2024-01-09
فضيحة تطال نائبة... ما فعلته غير عاديّ أبداً
12:08 | 2024-01-09
شخصٌ يتلقى مخالفة كبيرة... قيمتها 25 ألف دولار!
11:26 | 2024-01-09
طفل يتحدّى الأمير بن طلال ويخسره.. شاهدوا ماذا طلب منه
فيديو
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
04:04 | 2024-01-06
10/01/2024 01:31:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
10/01/2024 01:31:44
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
10/01/2024 01:31:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24