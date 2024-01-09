Advertisement

الحملالحوار المفيد هو أفضل ما يمكن أن يوصلك إلى أهدافك إذا أحسنت التصرف وحسن المعاملة مع الزملاء وأرباب العمل.الثورتبذل جهوداً مضاعفة لإيجاد التفاهم بينك وبين الزملاء، فتنسحب بهدوء ريثما تهدأ الأحوال لتبدأ مجدداً مسيرة النجاح التي اعتدتها.الجوزاءتتمتع بإمكانات ذهنية حادة، ويبدو أن كل شيء تشرع في القيام به يكون في مصلحتك ولا شيء يقف أمامك.السرطانتشعر بطاقة قوية وقدرة مطلقة على صنع مستقبلك المهني الناجح مهما كانت العقبات، وتنطلق إلى التنفيذ، تخوض تجربة عملية مختلفة وناجحة فيها كل الخير.الأسديلعب الحظ دوراً إيجابياً في حياتك، لكن أنت مضطر للتصرف بدبلوماسية ولباقة وعدم رفع الصوت بوجه من يعارضك.العذراءطول الانتظار منعك من التدقيق في الأمور حال حصولها، فقبلتها بطريقة متسرّعة، لكنك تدرك اليوم أن لا بد من إصلاح الوضع.الميزانإنزع قناع الحسد والغيرة، ولا تتلاعب على الحبلين، لكل شيء نهاية، وحيلك لن تنطلي على أحد بعد اليوم.العقربلا تتراجع أمام الضغوط، فأنت تمتلك القدرة على مواجهتها مهما بلغ حجمها والتغلب عليها بشجاعة كبيرة.القوستخف الحظوظ وتحاول ان تتأقلم مع ظروف مهنية جديدة، لكن انتبه لتطورات تتطلب الكثير من الحرص.الجديلا تحرم نفسك من متعة الانتهاء من العمل والجلوس دون أن يكون أمامك ما تنجزه، هذه المتعة لا يقدرها إلا الأشخاص المعتادون إنجاز مهامهم في التوقيت الصحيح.الدلوتتوصّل إلى عملية تقارب ومصالحة، ولو تحمّلت بعض الملامة والانتقاد والملاحظات، فهي في مصلحتك.الحوتتتشابك الأفكار والهواجس وتظهر الاتهامات، الوضع غير خطر إلى هذه الدرجة، لكنه لا يسمح بالاستخفاف به أو بمستجدّاته. (السومرية)