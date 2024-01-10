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منوعات
ابتلعته حفرة عمقها 27 مترًا.. ما حصل معه مُؤسف!
Lebanon 24
10-01-2024
|
03:38
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أخلت كوادر فريق البحث والإنقاذ الدولي بالتعاون مع مرتبات دفاع مدني بمحافظة الزرقاء جثمان الشاب عقب سقوطه داخل الحفرة بعد جهود مضنية استمرت 24 ساعة عمل متواصلة، حيث تم تشخيص سبب الوفاة الاختناق الناتج عن انهيار الحفرة، بالإضافة لوجود كسور ورضوض في أماكن متفرقة من جسده.
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وكشف مصدر أمني أن كافة فرق الدفاع المدني المتخصصة في المحافظة توجهت إلى بلدة أم الصليح في لواء الهاشمية للتعامل مع الحادثة، لكن كان القرار الأمني هو طلب فريق البحث والإنقاذ الدولي للتعامل مع الموقف.
من جانبهم أبلغ سكان المنطقة أن سبب وجود الحفرة في فناء منزله غير معروف، ولم يكن أحد يعلم فيما إذا كان الشاب الراحل يخطط لحفر بئر مياه أم كان يوجد لديه أخرى غير معلن عنها، كونها سابقة تحصل لأول مرة في بلدة أم الصليح.
في حين فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادثة للوقوف على ملابسات القضية وأخذ أقوال معارفه.(العربية نت)
المصدر: العربية نت
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