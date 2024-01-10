سجينة منذ عام 2022 تصدم عائلتها بخبر غريب: أنا حامل!

بدأت التحقيقات بعد أن أبلغت امرأة من فلوريدا مسجونة منذ عام 2022 عائلتها بأنها حامل، حسبما أكدت محامية ديزي لينك مارلين مونتانير في بيان لمجلة PEOPLE.

وتبحث عائلة لينك عن إجابات من مركز تيرنر غيلفورد نايت الإصلاحي في مقاطعة ميامي ديد حول كيفية حدوث الحمل.

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وذكرت وسائل الإعلام أن الشابة البالغة من العمر 28 عامًا موجودة في المنشأة منذ أكثر من عام، في انتظار المحاكمة بتهمة القتل من الدرجة الثانية.

وقالت عائلة لينك لموقع Local 10 News إنهم يعتقدون أنها تعرضت لاعتداء جنسي.

وجاء في بيان صادر عن مسؤولي السجن أن "الظروف المحيطة بالحمل قيد التحقيق النشط حاليًا".

فيما يتعلق برعاية لينك قبل الولادة، قال مركز تيرنر غيلفورد نايت الإصلاحي في بيان لشبكة إن بي سي نيوز: "تتلقى السجينات الحوامل رعاية ما قبل الولادة في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة؛ خدمات التوليد المتخصصة عند الإشارة إليها من قبل CHS، ووقت التعافي بعد الولادة."

وتقول عائلة لينك إنهم قلقون بشأن سلامتها.

ولم يستجب مركز تيرنر غيلفورد نايت الإصلاحي على الفور لطلب PEOPLE للتعليق. ( lbc)