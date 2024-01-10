أخبر أولادها أنها رحلت.. جريمة بشعة وهذه تفاصيلها

اعترف رجل من ولاية تينيسي، بضرب زوجته البالغة من العمر 76 عامًا على رأسها بمطرقة، مما أدى إلى مقتلها، وأخبر أولادها في البداية أنها رحلت من المنزل بمفردها بسبب مرض عضال.

وألقى ضباط ناشفيل القبض على جوزيف غلين، 70 عامًا، ووجهت إليه اتهامات بالقتل الجنائي وإساءة استخدام الجثة والتلاعب بالأدلة فيما يتعلق بوفاة جاكي غلين في الأول من كانون الثاني، وفقًا لبيان صادر عن قسم شرطة متروبوليتان ناشفيل.

وتم انتشال جثة جاكي من ممتلكات العائلة في مقاطعة ديكالب بولاية تينيسي يوم الجمعة الفائت، بحسب البيان، كما تم العثور على سيارتها في مكان منفصل.

وقال الشريف باتريك راي، بحسب ما نقلته WJLE، إنه يُزعم أنه نفذ الهجوم في مقر إقامتهم في ناشفيل بولاية تينيسي، وأخذ جثة جاكي إلى قطعة أرض مساحتها سبعة أفدنة في مقاطعة ديكالب اشتراها الزوجان قبل عامين.

وقالت الشرطة، بحسب وسائل الإعلام، إنه قبل يوم واحد من ادعاء السلطات أنه اعترف بقتل زوجته، حاول جوزيف إدراج العقار الذي دفنها فيه في السوق.

وبمجرد وصولهم إلى هناك، التقوا بابن جاكي، الذي كان يبحث عنها أيضًا، حسبما زعم راي، وفقًا للمنفذ. وذكرت الصحيفة أن إحدى الجيران أخبرت السلطات أيضًا أنها شاهدت حفرة تم حفرها في العقار والتي تمت تغطيتها مؤخرًا.

وقال شريف راي، بحسب المنفذ: "اكتشفنا أن الحفرة تم حفرها في 16 كانون الأول من قبل مقاول أخبره السيد غلين أنه يريد الحفرة لانشاء محرقة".

( LBC)