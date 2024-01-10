الحمل

تكتشف معلومة مهمة عن أحد زملاء العمل، من الممكن استخدامها للإضرار به بالعديد من الطرق، لكن الأفضل ألا تفعل

الثور

يزودك هذا اليوم حماسة شديدة واندفاعًا وينهي حالة من الانقباض والتعب والتكاسل والتردد في اتخاذ القرارات الحاسمة

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الجوزاء

توظف طاقتك في البدء بالعمل في مشروع جديد رغبت منذ زمن في الشروع به، إنه الوقت الأمثل، اعتنِ بكل شيء ضروري لإنجاح مشروعك

السرطان

تغتنم فرصة على الصعيد المهني تنقلك نقلة نوعية نحو تحسين وضعك، وتبدأ بتنفيذ هدف تصرّ إصراراً كبيراً على الوصول إليه

الأسد

قد يتعثر عمل أو مشروع يدر عليك أموالاً، لا ترتبك لأن كل شيء سوف يسير إلى الأمام لتحسين ظروفك المادية

العذراء

يوفر لك هذا اليوم أجواء أكثر استقراراً، وتتمتع بالتفاؤل وتتميز عن سواك بحماستك وثقتك بنفسك

الميزان

تحتاج فقط إلى العزيمة والإصرار للنهوض والعودة مجدداً، فأنت تمتلك من الموهبة والذكاء ما يجعلك تصل إلى ما تريد، فقط ابتعد قليلًا عن كل ما يحبطك

العقرب

حاول أن تضع حداً لأوضاع ماضية وقديمة، عليك أن تحدث تغييراً جذرياً لأسلوب معين أو لمسار وتجد أن الفرص مناسبة لذل

القوس

يقترب مركور من ساتورن ويجعلك الأمر متشبثاً برأيك فتفتقر إلى الليونة في أثناء المفاوضات

الجدي

لا تضخم المشكلة التي حدثت في العمل لك اليوم، الأمور ليست بهذا السوء كما تتخيل، عليك البحث عن حل ملائم وسوف تكون كل الأمور على ما يرام

الدلو

يكون هذا اليوم مثالياً لاسترجاع حق أو للحكم على بعض الأعمال أو على بعض الناس من دون أخطاء

الحوت

تشكر اليوم على عمل كبير وجبار أديته في وقت قصير جداً، وتريد أن تبرهن للآخري أنك أهل لكل ما يطلب منك حتى لو كان تعجيزياً