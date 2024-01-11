Advertisement

منوعات

مطعم يقدّم الطعام المجاني في مصر.. لماذا؟

Lebanon 24
11-01-2024 | 02:57
A-
A+
Doc-P-1151105-638405642610255360.png
Doc-P-1151105-638405642610255360.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في سابقة هي الأولى من نوعها في مصر تم افتتاح أول فرع لسلسة مطاعم "الأخوة الإنسانية"، خاص بالفقراء، حيث يقدم لهم الوجبات مجاناً، ويستقبل الراغبين منهم لتناول الطعام داخله، وسط مباركة حكومية ودعم من مؤسسات أهلية واجتماعية.
Advertisement

وذكرت الوزارة المصرية أن المطعم يأتي تنفيذاً للبروتوكول الذي تم توقيعه بين الوزارة ومؤسسة الأخوة الإنسانية في أيار الماضي، بشأن هذه المبادرة، حيث سيقدم المطعم وجبات طعام متكاملة غذائياً ومجانية للأسر الأولى بالرعاية وللأفراد غير القادرين داخل المطعم، كما يقدم الطعام بطريقة تحفظ كرامتهم عبر التعامل معهم تماما كعملاء المطاعم.
 
وسيعتمد المطعم على مساهمة القادر على تحمل عبء تكلفة وجبة غير القادر، وسيكون بمقدور الأشخاص والهيئات الراغبة في مساندة هذه المبادرة شحن بطاقات مُسبقة الدفع لتحمل تكاليف وجبات الأسر المستهدف مساعدتها.
 
وحسب الوزارة فإن المطعم يقدم قائمة طعام موحدة لجميع الفئات، تحتوي على العديد من الخيارات، ويوجد بها وجبات مخصصة للأطفال بقيمة غذائية وصحية متكاملة على غرار تجربة "الوجبة السعيدة" في المطاعم التجارية.(العربية)

المصدر: العربية
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:50 | 2024-01-11
02:27 | 2024-01-11
02:05 | 2024-01-11
01:31 | 2024-01-11
23:00 | 2024-01-10
16:00 | 2024-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24