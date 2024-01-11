مطعم يقدّم الطعام المجاني في مصر.. لماذا؟

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وذكرت الوزارة المصرية أن المطعم يأتي تنفيذاً للبروتوكول الذي تم توقيعه بين الوزارة ومؤسسة الأخوة الإنسانية في أيار الماضي، بشأن هذه المبادرة، حيث سيقدم المطعم وجبات طعام متكاملة غذائياً ومجانية للأسر الأولى بالرعاية وللأفراد غير القادرين داخل المطعم، كما يقدم الطعام بطريقة تحفظ كرامتهم عبر التعامل معهم تماما كعملاء المطاعم. في سابقة هي الأولى من نوعها في مصر تم افتتاح أول فرع لسلسة مطاعم "الأخوة الإنسانية"، خاص بالفقراء، حيث يقدم لهم الوجبات مجاناً، ويستقبل الراغبين منهم لتناول الطعام داخله، وسط مباركة حكومية ودعم من مؤسسات أهلية واجتماعية.وذكرت الوزارة المصرية أن المطعم يأتي تنفيذاً للبروتوكول الذي تم توقيعه بين الوزارة ومؤسسة الأخوة الإنسانية في أيار الماضي، بشأن هذه المبادرة، حيث سيقدم المطعم وجبات طعام متكاملة غذائياً ومجانية للأسر الأولى بالرعاية وللأفراد غير القادرين داخل المطعم، كما يقدم الطعام بطريقة تحفظ كرامتهم عبر التعامل معهم تماما كعملاء المطاعم.

وسيعتمد المطعم على مساهمة القادر على تحمل عبء تكلفة وجبة غير القادر، وسيكون بمقدور الأشخاص والهيئات الراغبة في مساندة هذه المبادرة شحن بطاقات مُسبقة الدفع لتحمل تكاليف وجبات الأسر المستهدف مساعدتها.

وحسب الوزارة فإن المطعم يقدم قائمة طعام موحدة لجميع الفئات، تحتوي على العديد من الخيارات، ويوجد بها وجبات مخصصة للأطفال بقيمة غذائية وصحية متكاملة على غرار تجربة "الوجبة السعيدة" في المطاعم التجارية.(العربية)